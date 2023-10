Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – SC Markdorf 0:6 (0:4). – In einem klaren Bezirksligaspiel konnte der SC Markdorf in Hilzingen einen ungefährdeten Sieg einfahren. Zu Beginn war der FC Hilzingen besser im Spiel und hatte schon in den ersten zehn Minuten zwei gute Torchancen. Jedoch gingen die Gäste in der zehnten Spielminute nach einem Steilpass durch einen Konter mit 1:0 in Führung.

Gäste aus Markdorf blieben weiterhin spielbestimmend

Von da an waren die Gäste weitestgehend spielbestimmend, besonders Maduka Marius Onuigbu konnte immer wieder mit Tempoläufen durch das Mittelfeld für gefährliche Aktionen sorgen. In der 26. Spielminute erhöhten die Gäste dann folgerichtig durch Onuigbu auf 2:0. In der 31. und in der 45. Spielminute erzielten die Gäste dann jeweils durch Steckpässe in die Tiefe und klare Abschlüsse das 3:0 und 4:0.

Zwei weitere Tore nach dem Pausenpfiff

In der zweiten Hälfte war der FC Hilzingen bemüht, jedoch meistens ohne klare Chancen. Gegen Ende des Spiels kam dann auch der FC Hilzingen noch zu ein paar Möglichkeiten, diese wurden aber immer wieder vom Markdorfer Torhüter Alexander Koch vereitelt. In der 79. und in der 88. Spielminute, durch einen Strafstoß, konnten die Gäste noch durch Zie Ibrahim Cyril Kane auf 5:0 und durch Leon Hartl zum 6:0-Endstand erhöhen.

Tore: 0:1 (10.) Trainer, 0:2 (26.) Onuigbu, 0:3 (31.) Onuigbu, 0:4 (44.) Cyril Kane, 0:5 (78.) Cyril Kane, 0:6 (88.) Hartl. – SR: Reif. – Z: 100.

