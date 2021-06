Fehlende medizinische Fachkräfte im Bereich der Hebammen und der Fach- und Assistenzärzte sind nicht nur ein regionales Problem, sondern deutschlandweit bekannt. Seit vielen Jahren versuchen die SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen mit zahlreichen Maßnahmen, Personal zu gewinnen. Die angespannte Situation konnte bis dato mit Leihhebammen aufgefangen werden, doch nun stehen auch diese nicht mehr in ausreichender Zahl zur Verfügung. Daher ist es nun nicht mehr möglich, die Versorgung der Patientinnen in Bad Saulgau hinreichend zu gewährleisten.

Rund-um-die-Uhr Betreuung sowie eine abteilungsübergreifende Versorgung sind bestens gesichert

„Wir tragen Verantwortung für die Versorgung werdender Mütter, deshalb handeln wir jetzt“, so Geschäftsführer Dr. Jan-Ove Faust. Im SRH Krankenhaus Sigmaringen werden nun die personellen Ressourcen gebündelt. Werdende Mütter, die in Bad Saulgau gebären wollten, sind im SRH Krankenhaus Sigmaringen herzlich willkommen. Eine Rund-um-die-Uhr Betreuung sowie eine abteilungsübergreifende Versorgung sind hier bestens gesichert. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Sigmaringen verfügt darüber hinaus über eine spezielle Expertise durch das zertifizierte Brustkrebszentrum. Die einweisenden Ärzte und die werdenden Mütter, die sich bereits angemeldet haben, werden von der Klinik direkt informiert.

Versorgung in Bad Saulgau bis 30. Juni gesichert

Die Versorgung der Patientinnen in der Geburtshilfe im SRH Krankenhaus Bad Saulgau ist noch bis 30. Juni gesichert. Die Klinik für Gynäkologie arbeitet im nichtgeburtlichen Bereich weiter wie bisher. Werdende Mütter, deren Geburtstermine nach dem 1. Juli liegen, können sich unter der Telefonnummer 0 75 71/100 2361 im Sekretariat der Geburtshilfe des SRH Krankenhaus Sigmaringen anmelden und sich beraten lassen.