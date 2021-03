von Julia Lutz

Das Ministerium für ländlichen Raum gab am Mittwoch bekannt, dass es in Baden-Württemberg mehrere Vogelgrippe-Ausbrüche gibt. Der Landkreis Sigmaringen ist hiervon nicht betroffen, informiert Pressesprecher Tobias Kolbeck. Eine privater Hühnerhalter hatte wenige Tiere beim betroffenen Händler gekauft. Sie wurden vorsichtshalber untersucht, die Proben erwiesen sich am späten Mittwochnachmittag aber als negativ.

Veterinäramt sucht Geflügelhalter

Bislang sind dem Veterinäramt keine Geflügelhalter aus dem Landkreis bekannt, die infizierte Tiere erhalten haben. Das Veterinäramt bittet dennoch alle Geflügelhalter, die seit dem 1. März Tiere von einem Geflügelhändler aus Nordrhein-Westfalen Junghennen gekauft haben, sich zu melden, heißt es weiter.