Mehr als eine halbe Million Menschen sind nach Angaben der UN bereits aus der Ukraine geflohen. Es werden täglich mehr. Im Landkreis Sigmaringen wurden bereits über die Feuerwehren Sachspenden gesammelt, die bereits auf dem Weg in das Krisengebiet sind.

Wer den Menschen an den Grenzen und in der Ukraine durch Geld- oder Sachspenden helfen möchte, kann sich in der Region an eine der folgenden Institutionen oder Organisationen wenden.

Sammlungen und Angebot für Geflüchtete

Der SV Meßkirch sammelt am Sonntag, 6. März, von 10 bis 15 Uhr im Jahnstadion (Jahnstraße 40) Hilfsgüter für Geflüchtete.

Benötigt werden: haltbare Lebensmittel, Baby- und Kindernahrung, warme Kleidung und Schuhe, Decken, Hygieneartikel für Frauen, Hygieneartikel für Kinder und Babys (zum Beispiel Windeln).

In Pfullendorf findet eine Sammlung von Lebensmitteln im Rewe-Markt im Seepark-Center statt. Beteiligt ist neben dem Rewe-Markt auch das Lukullum. Wer spenden möchte, kann Lebensmittel dort ablegen.

Die Diakonie Pfullendorf/Überlingen unterstützt in Pfullendorf die Hilfsaktion und hat im Bonhoeffer-Haus (Melanchthonweg 3, Ansprechpartner ist Gerhard Hoffmann) eine Sammelstelle eingerichtet, die dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr geöffnet hat. Auch hier werden langhaltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Decken gesucht.

Wer die Hilfsaktion für die Kriegsopfer in der Ukraine unterstützen will, kann Geld auf das Spendenkonto des Diakonischen Werks Überlingen/Pfullendorf überweisen. Konto: Diakonisches Werk Überlingen- bei der Sparkasse Bodensee (DE 87 6905 0001 0001 0220 11) als Spendenzweck: „Ukraine“ angeben. Es können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

In Riedlingen ist die Sammelstelle bei der Firma Geberlein (Oberriedstrasse 2, Ansprechpartnerin ist Angela Klug), die am Mittwoch, Donnerstag, Freitag,14.30 bis 17.30 Uhr, geöffnet ist.

Wohnraum für Geflüchtete

Die Gemeinde Herdwangen-Schönach sucht Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine. Die Verwaltung bereitet sich aktuell konkret darauf vor, Geflüchtete in den Ortsteilen unterzubringen. Wer eine Unterkunft zur Verfügung stellen möchte, kann sich unter folgenden Kontaktmöglichkeiten melden: Gemeindeverwaltung: Kathleen Siegemund, Tel. 0 75 57/92 00 12 oder E-Mail an k.siegemund@herdwangen-schoenach.de.

Die Stadt Pfullendorf sucht ebenfalls nach Unterkünften: Wer kurzfristig eine Unterkunft zur Verfügung stellen kann, soll sich bitte bei der Stadt Pfulle ndorf melden. Ansprechpartner ist Ruth Schuttkowski, Tel. 075 52/25 11 05 (Di, Mi, Do), Email ruth.schuttkowski@stadt-pfullendorf.de .

Die Stadtverwaltung Mengen bittet alle Einwohner um Unterstützung. „Bitte stellen Sie leerstehende Wohngebäude, Wohnungen oder sonstige Übernachtungsmöglichkeiten wie Gästezimmer zur übergangsweisen Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung und melden Sie diese an die Stadtverwaltung“, heißt es einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Angebote werden unter Telefon 0 75 72/60 75 01 oder E-Mail an info@mengen.de entgegengenommen.

Auch die Gemeinde Wald sucht nach Wohnraum. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, kann sich unter 07 57 8/9 21 60 oder per Telefon rathaus@wald-hohenzollern.de melden.

In Bad Saulgau ist das Ordnungsamt der richtige Ansprechpartner für freien Wohnraum, Telefon Tel. 0 75 81/20 71 30, Mail: ordnung@bad-saulgau.de.

Spendenaktion für Tiere

Die Tierrettung Oberschwaben sammelt für Tiere in der Ukraine unter dem Stichwort „Aktionsbündnis“ #TierhilfeUkraine.

Sachspenden können im Landkreis Sigmaringen an folgenden Stellen abgegeben werden:

Evelyn Knoll, Kastellstraße 51, in 88512 Mengen-Ennetach

Tierrettung Oberschwaben, Mengener Straße 14, 88512 Blochingen

Benötigt werden: Futter, mobile Trinkgefäße und Futternäpfe, Erste-Hilfe-Material, Wasserkanister, allgemeiner Tierbedarf wie Decken und Leinen, Medikamente für Tiere.

Es kann auch gespendet werden an: Tierrettung Oberschwaben e.V., Stichwort: Tierhilfe Ukraine, IBAN: DE32 1001 0123 9072 4612 81.





Informationen & Kontakt unter spenden@tierrettung-oberschwaben.de.

Sie kennen weitere Hilfsangebote?

Die Redaktion nimmt weitere Hilfsinitiativen in die Liste auf. Informationen nimmt die Redaktion gerne per E-Mail entgegen: messkirch.redaktion@suedkurier.de oder

pfullendorf.redaktion@suedkurier.de