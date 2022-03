5000 Euro und mehrere Lkw-Ladungen an Sachspenden kamen zusammen. Viele freiwillige Helfer packten mit an. Auch die Schülerinnen und Schüler der Goldöschschule sammeln Geld und besorgten Hilfsgüter.

Die Solidarität mit der Ukraine war am vergangenen Sonntag deutlich spür- und sichtbar. Zahlreiche Bürger folgten dem Spendenaufruf der CDU, Freien Wähler und der Sarah gUG (Search and rescue for all humans) aus Meßkirch und suchten das Jahnstadion