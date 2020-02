Völlig verwahrloste Tiere wurden bei einer Zwangsräumung am Samstag auf einem Bauernhof am Ortsrand von Mengen beschlagnahmt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Hof durch den zuständigen Gerichtsvollzieher und einer Tierschutzorganisation geräumt, welche die dort lebenden Tiere in ihre Obhut nehmen sollte. Die Mitarbeiter der Tierschutzorganisation baten um polizeiliche und behördliche Unterstützung, da die gehaltenen Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe, Hasen, und Emus, sich in einem völlig vernachlässigten Zustand befanden.

Ermittlungen gegen Tierhalterin

Die Tiere standen teilweise bis zum Bauch im Dreck oder die Stallungen standen unter Wasser, informiert die Polizei. Auf dem Gelände wurden mehrere Schweinekadaver festgestellt.

Aufgrund der Umstände wurden Beamte vom Veterinäramt des Landkreises Sigmaringen hinzugezogen, die sich um den weiteren Verbleib der Tiere kümmern. Gegen die bisherige 54-jährige Eigentümerin des Bauernhofes wurde ein Ermittlungsverfahren sowie ein Tierhalteverbot eingeleitet.