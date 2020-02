Kreis Sigmaringen vor 4 Stunden

Schweine im Dreck, Tierkadaver: Veterinäramt lässt Bauernhof räumen und sucht Unterbringungsmöglichkeit für gut 130 Tiere

Am Samstag beschlagnahmten Gerichtsvollzieher und Veterinäramt Sigmaringen 70 Nutztiere und 65 Haustiere auf einem Bauernhof in Mengen. Die Tiere waren teils in einem verwahrlosten Zustand. Seit 2010 wurde der Hof nach Angaben des Veterinäramts regelmäßig kontrolliert. Man habe in dieser Zeit mehrere, meist geringe Mängel festgestellt. Jetzt lässt das Veterinäramt den Hof jedoch räumen und sucht Unterbringungsmöglichkeiten für die Tiere.