Wie Regierungspräsident Klaus Tappeser dem Sigmaringer Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) mitgeteilt hat, fließen aus dem Ausgleichsstock in diesem Jahr 2,65 Millionen Euro in den Landkreis Sigmaringen. „Ich bin sehr dankbar, dass das Land mit diesen Ausgleichsstockmitteln dazu mithilft, in unseren Gemeinden notwendige Infrastrukturen zu realisieren“, sagte Klaus Burger anlässlich der Programmentscheidung. Kommunale Pflichtaufgaben wie Schulen und Kindergärten sind auch in diesem Jahr wieder vorrangig berücksichtigt worden. Weitere Schwerpunkte stellen Feuerwehrhäuser und Feuerwehrfahrzeuge, Straßenbau, gemeindliche Einrichtungen, der Breitbandausbau und der Ausbau des Glasfasernetzes dar.

Illmensee erhält 15 000 Euro

Folgende Projekte im Landkreis Sigmaringen werden aus dem Ausgleichsstock gefördert: Nach Bad Saulgau fließen 150 000 Euro für Umbau des ZOB Bahnhof Bad Saulgau zu sechs barrierefreien Haltestellen. Herbertingen erhält 145 000 Euro für den Umbau der Schulräume in Hundersingen zur Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze. Für den Komplettausbau der Ringstraße und eines Teilstücks der Straße Sendwag in Inneringen fließen 200 000 Euro nach Hettingen. Hohentengen erhält 350 000 Euro für die flächendeckende Erschließung des Gemeindegebiets mit einem Glasfasernetz bis zum Verbraucher. 15 000 Euro fließen nach Illmensee für den Umbau und die Erweiterung des Fremdenverkehrsraumes in der Drei-Seen-Halle.

Pfullendorf Wohnbauförderprogramm der Stadt Pfullendorf soll verlängert werden

Inzigkofen erhält 140 000 Euro für den Neubau einer dreigruppigen Kinderkrippe, 2. Bauabschnitt (Außenanalgen und Freiflächen sowie Ausstattung). Krauchenwies erhält 200 000 Euro für den Umbau des Zwischenbaus zur Ertüchtigung der Turnhalle zur Mehrzweckhalle. Nach Leibertingen fließen 100 000 Euro für die Neugestaltung der Gutenbühlstraße in Altheim.

Linksabbiegespur zwischen Spöck und Ostrach

Für die Ersatzbeschaffung eines Hilfelöschgruppenfahrzeugs 20 für die Feuerwehr erhält die Stadt Mengen 100 000 Euro. 100 000 Euro fließen nach Meßkirch für die Erneuerung des Gehwegs Ziegelbühlstraße. Für den Bau einer Linksabbiegespur an der L 280 zwischen Spöck und Ostrach erhält Ostrach 150 000 Euro. Für den Umbau und die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses fließen 300 000 Euro nach Pfullendorf. Sauldorf erhält für die Einrichtung eines Kindergartens in Krumbach 200 000 Euro. Für die Sanierung der Ortsstraße „Alte Pfarrstraße“ erhält Schwenningen 150 000 Euro. Stetten a.k.M. erhält für die Umsetzung des Raumkonzepts 1. Bauabschnitt des Schulzentrums 200 000 Euro. Veringenstadt erhält 150 000 Euro für den Umbau der Kindervilla St. Michael, insbesondere für den Anbau des Küchentrakts und Essensraum sowie Wickel- und Sanitärbereiche.