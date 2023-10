Gassigänger staunten am frühen Sonntagmorgen nicht schlecht, als sie in der Bergstraße in Unteruhldingen mit den Hunden unterwegs waren. Ein Technikhäuschen, Straßenlaternen, Verkehrs- und Hinweisschilder sahen plötzlich anders aus als noch am Abend zuvor. Bei genauerem Hinschauen war das Staunen noch größer, denn in der Nacht waren jede Menge Aufkleber mit Sprüchen wie beispielsweise „I love NS“ an verschiedene Stellen geklebt worden.

Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hilfe

„Die Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen“, schreibt Daniela Baier von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Ravensburg auf SÜDKURIER-Anfrage. „Im Moment laufen diese gegen unbekannt. Zu unserem ermittlungstaktischen Vorgehen nennen wir natürlich keine Details.“ Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 07551 8040 zu melden.

Keine weiteren Vorfälle im Umkreis

Klar ist, so betont die Pressestelle der Polizei: Eine solcher Vorfall ist kein Kavaliersdelikt. Nach Paragraf 86 des Strafgesetzbuches können solche Aktionen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Wie das Polizeipräsidium weiter berichtet, sei der Vorfall in Unteruhldingen der einzige seiner Art im Umkreis. Daher sei es schwer zu beurteilen, ob die Tat etwas mit dem Tag der Deutschen Einheit zu tun habe oder nicht.

Paragraf 86 des Strafgesetzbuches Im Strafgesetzbuch steht unter §86 unter dem Titel „Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“: Wer Propagandamittel (…), die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen, im Inland verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder zur Verbreitung im Inland oder Ausland herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Aktion könnte aber durchaus geplant gewesen sein, denn allein auf dem Technikhäuschen waren 29 Aufkleber zu finden. Das Häuschen wurde noch am Sonntagnachmittag von Polizeibeamten mit Folie verdeckt.

Bürgermeister verurteilt Aktion „aufs Schärfste“

Die Verantwortlichen in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen zeigen sich geschockt. „Wir verurteilen die Aktion aufs Schärfste und werden die Polizei bestmöglich unterstützen, die Täter ausfindig zu machen“, sagt Bürgermeister Dominik Männle.

Dominik Männle, Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen: „Wir verurteilen die Aktion aufs Schärfste und werden die Polizei bestmöglich unterstützen, die Täter ausfindig zu machen.“ | Bild: Holger Kleinstück | SK-Archiv

„Wer Angaben dazu machen kann, sollte sich entweder bei der Polizei oder bei der Gemeindeverwaltung melden.“ Die Mitarbeiter vom Bauhof würden die Aufkleber so schnell wie möglich entfernen, so Männle. Auch ihm sei keine ähnliche weitere Aktion in Uhldingen-Mühlhofen bekannt.