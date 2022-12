Wer sich zu Fuß auf den Weg zur Krippe machen und die Weihnachtsgeschichte erlaufen möchte, hat dazu in Mühlhofen zum dritten Mal die Gelegenheit. Private Initiatoren haben wieder einen Weihnachtsweg aufgebaut und für die dritte Auflage eine Neuheit geplant. Die Zahl der Schilder ist gleich geblieben, doch sind diese das erste Mal beleuchtet, sodass man den Weg auch bei Dunkelheit gehen kann, wie die Initiatoren mitteilen.

Zehn Schilder sind es, auf denen die bebilderte Weihnachtsgeschichte zu sehen ist, außerdem stehen wieder vier Engel am Weg, die Liedtexte zum Nachsingen zeigen. Der Weg beginnt in der Verlängerung der Löhlestraße und führt über die Höhe zwischen zwei Feldern.

Jedes Schild auf dem Weihnachtsweg ist mit einer Solarlampe ausgestattet, sodass man den Weg auch im Dunkeln gehen kann. | Bild: Reiner Jäckle

Teil der Spenden ging an Alte Fabrik

Mitinitiatorin Piera Gürtler aus Mühlhofen erzählt: „Wir haben mit einem Teil der Spenden aus dem vergangenen Jahr Solarlichter gekauft, damit man den Weg auch im Dunkeln laufen kann.“ Den übrigen Spendenbetrag hätten die Initiatoren der Alten Fabrik Mühlhofen gespendet, um das Kulturangebot in der Gemeinde aufrechterhalten zu können.

Besucher können Wünsche an Bäume hängen

Am Ende des Weihnachtsweges stehen das große Bild mit Maria und Josef, das von Tim Gürtler gemalt wurde, und eine Krippe. „Dort kommt aber erst an Heiligabend das Jesuskind hinein“, betont Patricia Mairle. Auch sie war vor drei Jahren an der Entstehung des Weihnachtsweges maßgeblich beteiligt. Nicht fehlen dürfen die mit Solarlichterketten beleuchteten Weihnachtsbäume. Dieses Jahr sind es sechs, fünf davon sind beleuchtet. „Wir freuen uns, dass Georg Dreher aus Riedetsweiler uns die Bäume wieder gestiftet hat“, sagt Piera Gürtler. „Und natürlich kann man wieder Holzscheiben mit Wünsche beschriften und in die Bäume hängen.“

Benefizaktion für Waisenkinder in der Ukraine

Mit diesen Holzscheiben, auf deren Rückseite ein Name eingebrannt werden kann, starten die Initiatoren des Weihnachtswegs eine Spendenaktion für Waisenkinder in der Ukraine. | Bild: Reiner Jäckle

Dieses Jahr haben die Initiatoren des Weihnachtswegs eine Benefizaktion gestartet. IN der Zimmerei Egger konnten sie Holzscheiben sägen. Patricia Mairle erzählt: „Per E-Mail kann man eine Holzscheibe bestellen, in der auf der einen Seite das Logo des Mühlhofer Weihnachtsweges eingebrannt ist und auf der anderen Seite ein gewünschter Name.“ Der Erlös aus dieser Benefizaktion geht komplett an Waisenkinder in der Ukraine. Der Weihnachtsweg bleibt bis zum 6. Januar stehen.

Hier kann man die Holzscheiben bestellen

Wer eine individualisierte Holzscheibe möchte, kann sie per E-Mail bestellen unter weihnachtsweg@gmx.net. In der E-Mail sollte der gewünschte Name angegeben werden, der auf die Rückseite der Scheibe eingebrannt werden soll. Pro Scheibe wird eine Spende von mindestens 5 Euro erbeten. Der gesamte Betrag kommt Waisenkindern in der Ukraine zugute.