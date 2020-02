Mit dem geplanten Neubau des Kinderhauses Sonnenschein geht es weiter voran. Der Gemeinderat hat in seiner ersten Sitzung des Jahres beschlossen, gegenüber des Hallenbads einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen.

Neubau wird durch Architektenwettbewerb ermittelt

Im Rahmen eines Architektenwettbewerb soll ein Siegerentwurf ermittelt werden, der die Grundlage für den Bebauungsplan schaffen soll. Bürgermeister Edgar Lamm erklärt, das Plangebiet für den Neubau grenze an die Wohnbebauung „In der Dohle“ und sei durch umliegende Straßen gut erschlossen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans sei etwa 0,35 Hektar groß.

Für den Neubau des Kindergartens sei auch eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Den Feststellungsbeschluss zur fünften Teiländerung des Flächennutzungsplans habe die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Meersburg bereits im November gefasst. Edgar Lamm erklärt dazu: „Die Rechtskraft wird noch im Februar erwartet.“

Altes Gebäude kann nicht erweitert werden

Der Neubau ist aufgrund der steigenden Geburtenzahlen erforderlich. An seinem derzeitigen Standort kann das Kinderhaus Sonnenschein aufgrund der begrenzten Fläche nicht erweitert werden. Es sei auch nicht sinnvoll, das bestehende Gebäude zu sanieren, da der Zustand des Gebäudes nicht der beste sei und der Grundriss nicht den neuen Anforderungen genüge. Das hatte der frühere Ortsbaumeister Norman Zieger im Vorjahr gesagt. Zwischenzeitlich war am Ende der Weitfeldstraße, nordwestlich angrenzend an Mühlhofen, eine Fläche angedacht. Diese hatte sich aber erübrigt, als der Eigentümer der derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche im Gewann „In der Dohle“ zum Verkauf bereit war.