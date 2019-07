Ganz neue Herausforderungen ergeben sich aufgrund der umgestalteten Uferpromenade für die acht teilnehmenden Vereine beim Hafenfest, das von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juli, zum 39. Mai stattfindet. Sie alle müssen sich mit den neuen Platzverhältnissen arrangieren und werden größtenteils woanders zu finden sein als bisher gewohnt. Mit dem Fanfarenzug Unteruhldingen (FZ) hat kurzfristig ein wichtiges Aushängeschild des Festes seine Teilnahme abgesagt, weshalb es dieses Mal eine Musikbühne weniger geben wird.

Für die samstägliche Schrottregatta sucht die veranstaltende Tourist-Information noch Boote. Schon im Vorjahr beschäftigten sich die Teilnehmer wie der Uhldinger Feuerwehrchef Mischa Kaspar mit der inzwischen umgestalteten Uferpromenade. | Bild: Kleinstück, Holger

Organisator Manuel Dillmann von der Tourist-Information (TI) bedauerte gestern die Absage des FZ, da dieser in den zurückliegenden Jahren maßgeblich zur Attraktivität des Festes beigetragen habe. „Ausschlaggebend für die Entscheidung war, dass der Fanfarenzug den notwendigen Platzbedarf am bisherigen Standplatz als nicht gegeben sah“, so Dillmann. Alternativvorschläge habe es sowohl vom Verein als auch von der TI gegeben, „aber leider konnten wir aus Zeitgründen keine gemeinsame Lösung finden“. Deshalb habe man sich entschlossen, selber die Programmorganisation im Veranstaltungsbereich „Kronenplatz“ zu übernehmen. Der FZ begründet auf seiner Homepage, dass man mit der TI und einem anderen Uhldinger Verein keine Einigung über die Standplatzaufteilung habe finden können. FZ-Vorsitzender Markus Maag sagte gestern Abend gegenüber dem SÜDKURIER, die ursprüngliche Planung habe vorgesehen, dass der FZ als einziger Verein den Kronenplatz hätte bewirten sollen. Dies habe sich dann aber zu einem späteren Zeitpunkt geändert. Den Platz durch vorübergehende Über- und Umbauten so hinzubekommen, dass er für den FZ groß genug gewesen wäre, sei zu aufwendig gewesen. Auch andere angedachte Standorte wie der Fischerhafen oder die Ostmole seien letztlich verworfen worden. Maag: „Für uns gab‘s im Prinzip keinen Platz.“

Vermutlich nächstes Mal wieder dabei

Unter den Bedingungen, dass sich das Platzproblem lösen lasse, sei man im nächsten Jahr wieder dabei. „Es ist dumm gelaufen, wir sollten die Sache jetzt abhaken“, sagte Markus Maag, dem es wichtig ist, den Schulterschluss mit der TI zu suchen. Die „Jungs vom Bodensee„, seit vier Jahren fester Bestandteil des Festes auf der Bühne des FZ, teilten mit, die kurzfristige Entscheidung der Absage tue „besonders weh.“ Die vom FZ vorgeschlagenen Alternativen seien allesamt nicht berücksichtigt worden, „sodass der Rückzug des FZ die Konsequenz war – und damit leider auch das Gastspiel der Jungs vom Bodensee“.

Trotzdem gibt es weiterhin ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit viel Musik, mit dabei ist auch wieder das Forum Jugend aktiv auf der Ostmole. Wer Lust auf Bier oder Grillwurst hat, ist am Freitagabend ab 18 Uhr zum gemütlichen Feierabendhock eingeladen. Ein Höhepunkt ist die Schrottregatta am Samstag, um 17 Uhr, bei der Freizeitkapitäne mit ihren Gefährten aller Art über eine Strecke von 400 Meter ihr Glück im Hafen versuchen: Eine fünfköpfige Jury wird Ideenreichtum, Umsetzung des Mottos, Schnelligkeit und Fun-Faktor bewerten – öffentlich bei der Siegerehrung gegen 19 Uhr. „Für die wohl verrückteste Regatta am Bodensee suchen wir noch mutige Teilnehmer“, so Dillmann. Nach der Regatta erleuchtet gegen 22.15 Uhr das Seefeuerwerk den Himmel. Da Klimaschutz auch bei der TI ein Thema ist, hat ein Pyrotechniker Untersuchungen zur Emission vorgenommen. „Diese ergab, dass die zu erwartende Konzentration an Feinstaub mehr als signifikant weit unter den vorgebenen maximalen Arbeitskonzentrationen liegt“, sagt Dillmann. Die Schwefeldioxid-Konzentration liege im Stundenmittelwert bei rund 1,5 Prozent des Grenzwertes.

Das Eintrittsbändel, das am Samstag ab 16 Uhr für 5 Euro verpflichtend ist, berechtigt zur kostenlosen Busheimfahrt mit den Nachtbussen der RAB Seelinie 7395 ab 22.22 Uhr in Richtung Friedrichshafen beziehungsweise ab 22.28 Uhr in Richtung Überlingen. Einen zusätzlichen Buschuttle nach Meersburg, Daisendorf, Mühlhofen und Salem-Neufrach gibt es von Mitternacht bis 2.45 Uhr. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren bezahlen keinen Eintritt; am Sonntag ist der Eintritt für alle frei. Den Eintrittsbändel gibt es im Vorverkauf für 3 Euro bei der TI.

Weitere Infos und Anmeldungen Schrottregatta: Tourist-Information, Telefon 0 75 56/92 16-0