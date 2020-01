„Wieder viel Positives für die Bürger erreicht und umgesetzt“ hat die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen im Jahr 2019. Dieser Überzeugung ist Edgar Lamm, der letztmals als Bürgermeister einen Rück-, aber auch Ausblick auf das Jahr 2020 gibt.

Schwierige Anfangszeiten

An seine Anfangszeit als Bürgermeister erinnert sich Lamm noch gut und spricht in diesem Zusammenhang von „schwierigen Zeiten“, da die Rechtsaufsicht noch vor seinem Amtsantritt den bereits verabschiedeten Haushalt wegen Überschuldung nicht genehmigt hatte. „Uns stand damals das Wasser regelrecht bis zum Hals.“

Lamm: Gemeinde ist heute finanziell gut aufgestellt

Heute dagegen stehe man finanziell sehr gut da, habe deutlich mehr Rücklagen als Gemeindeschulden und vergebe Kredite an die Eigenbetriebe für deren Investitionen beispielsweise in Neubaugebieten. „Und wir haben erst vor wenigen Monaten rund sieben Hektar an Grundstücksflächen gekauft, um gut gerüstet in eine positive Zukunft der Gemeinde zu gehen“, erzählt Lamm.

Die wichtigsten Ereignisse 2019 Januar Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet zum dritten Mal im Welterbesaal statt. Für langjährige Verdienste werden Karl Duck und Bernhard Waurick mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Helga Boonekamp erhält die Bürgermedaille in Gold. März Nach fast 35 Jahren im Rathaus Oberuhldingen und knapp 42 Jahren Dienstzeit im öffentlichen Dienst wird Hauptamtsleiter Herbert Unger in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet, die im Oktober 2020 enden wird. Nachfolgerin wird Gudrun Müller, zuletzt persönliche Referentin des Oberbürgermeisters von Rottweil. Mai Bei der Europawahl sind die Grünen siegreich. Sie erhalten 28,8 Prozent aller Stimmen, die in Uhldingen-Mühlhofen abgegeben wurden und damit 11,6 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren. Sie verweisen die CDU erstmals auf den zweiten Platz (27,8 Prozent).

Triumph für die Jungen Bürger (JB): Sie erreichen bei der Gemeinderatswahl 24,3 Prozent und entsenden wie bisher vier Mitglieder in das Ratsgremium. Zweitstärkste Kraft ist das Bürger- und Umweltforum (BUF), das 19,9 Prozent erhält und jetzt ebenso über vier Sitze im Rat verfügt. Damit stoßen beide Fraktionen die CDU vom Spitzenplatz (17 Prozent, nur noch drei Sitze). Es folgen Freien Wähler (14,6 Prozent, drei Sitze), SPD (11,3 Prozent, zwei Sitze), AWG (8,1 Prozent) und FDP (4,9 Prozent).

Die Landesstraße 201 (L 201) wird zwischen Ostern und Pfingsten auf einer Länge von 2,3 Kilometern zwischen dem Kreisverkehr in Oberuhldingen und dem nördlichen Ortsende von Mühlhofen komplett saniert. Sie erhält einen lärmreduzierten neuen Straßenbelag. Die Kosten von rund 1,4 Millionen Euro werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen.

1208 Läufer, 67 mehr als im Vorjahr, nehmen am Pfahlbau-Marathon teil. Juni Als „besonderen Tag der Freude“ für die Gemeinde bezeichnet Bürgermeister Edgar Lamm die Fertigstellung der ersten beiden Bauabschnitte der Uferpromenadenneugestaltung und -sanierung. Die Kosten belaufen sich vorläufig auf etwas mehr als 2 Millionen Euro für den Bauabschnitt A (Ostmole bis Bootsvermietung), für den es vom Land 475 000 Euro Fördermittel gab, und rund 350 000 Euro für Abschnitt B (Uferrenaturierung), den das Land mit 75 Prozent bezuschusste. Juli Die Erweiterung des Pfahlbaumuseums rückt näher. In seiner letzten Zusammenkunft vor der Sommerpause beschließt der Gemeinderat den Vorentwurf des Bebauungsplans „Erweiterung Pfahlbaumuseum“ ebenso wie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.

Hans-Joachim Jaeger wird aus dem Gemeinderat verabschiedet. Der CDU-Gemeinderat saß 44 Jahre am Ratstisch, so lang wie keiner zuvor. September Der Gemeinderat läutet die nächste Runde in Sachen Uferneugestaltung ein und beschließt die Bauabschnitte C und D (Naturstrand und Wasserspielplatz). Außerdem verabschiedet das Gremium die Entwurfsplanung für die Bauabschnitte E (Kapellenplatz) und F (Umfeld alter Bahnhof und Pfahlbaumuseum sowie Westmole), die bis Frühjahr 2021 umgesetzt werden sollen. November „Musik, die begeistert“: Unter diesem Motto steht das gemeinsame Jahreskonzert der Musikvereine Oberuhldingen und Mühlhofen und der Jugendkapelle Uhldingen-Mühlhofen. Der Abend wird zum vollen Erfolg. Durch den Auftritt wird auch die Zusammenarbeit zwischen Musikvereinen und Musikschule deutlich.

Keine Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebietes sowie Erhalt und Ausbau von Grünzügen: Dafür spricht sich der Gemeinderat in einer Sondersitzung aus. Grund für die Zusammenkunft ist die geforderte Stellungnahme der Gemeinde zur Fortschreibung des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben.

Viel Zuspruch für neugestaltete Uferpromenade

In Bezug auf Projekte des abgelaufenen Jahres nennt Lamm zunächst die Neugestaltung der Uferpromenade in Unteruhldingen. „Im Juni konnten wir die Einweihung der Bauabschnitte A und B der Uferpromenade in Unteruhldingen feiern und erfahren seither großes Lob für diese Neugestaltung.“

Als „besonderen Tag der Freude“ für die Gemeinde bezeichnete Lamm im Juni 2019 die Fertigstellung der ersten beiden Bauabschnitte der Uferpromenadenneugestaltung und -sanierung. Die Abschnitte drei und vier sollen ab November umgesetzt werden. | Bild: Kleinstück, Holger

Weitere Bauabschnitte folgen

Die nächsten Bauabschnitte C und D sollen gemäß dem Masterplan Unesco-Weltkulturerbe Pfahlbauten ab November 2020 umgesetzt werden. Lamm erklärt: „Voraussetzung ist eine erneute Bewilligung von Mitteln aus der Tourismusförderung.“ In vollem Gange seien bereits die Vorbereitungen für den letzten Abschnitt von der Westmole bis hin zum Pfahlbaumuseum. Die Umsetzung soll bis Ostern 2021 erfolgen.

Pläne für neuen Bürgerplatz

Zur Ortsmitte Mühlhofen sagt Lamm, er rechne damit, dass es eine Zwangsversteigerung geben werde. Das nebenan liegende Grundstück Kirchstraße 2 werde man als Bürgerplatz überplanen. Das Grobkonzept sehe neben Parkplätzen eine Elektroladesäule, eine öffentliche Toilettenanlage sowie Grünbereiche vor. Lamm hofft außerdem auf einen Geldautomaten.

Was wird aus dem Grundstück Kirchstraße 2 in Mühlhofen? Im Jahr 2020 soll es als Bürgerplatz überplant werden. Das Grobkonzept sieht neben Parkplätzen eine Elektroladesäule, eine öffentliche Toilettenanlage sowie Grünbereiche vor. | Bild: Kleinstück, Holger

In Bezug auf das alte Schul- und Rathaus in Unteruhldingen ist Lamm der Ansicht, der Gemeinderat habe eine „sehr gute Entscheidung“ getroffen, den Verkaufsbeschluss bis zum 31. Dezember 2020 auszusetzen. Die Bürger hätten nun die Möglichkeit, eine Bürgergenossenschaft zu gründen, um das Anwesen zu kaufen und zu sanieren.

Bau des Kinderhauses Sonnenschein

Welche Projekte stehen nun 2020 an? Edgar Lamm erwähnt neben der Uferneugestaltung insbesondere den Neubau des Kinderhauses Sonnenschein in Mühlhofen. Derzeit laufe der Wettbewerb zur Auswahl des Planungsbüros. „Wir werden Anfang Februar die Entscheidung haben, um danach zügig die konkrete Planung und Umsetzung dieses großen Bauvorhabens realisieren zu können“, kündigt Lamm an. Auch plane man neben dem Wertstoffhof in Oberuhldingen einen Neubau des Bauhofs, das Bebauungsplanverfahren laufe. Allerdings genieße der Kindergarten Priorität.

2020 steht der Neubau des Kinderhauses Sonnenschein am Kanalweg beim Hallenbad im Ortsteil Mühlhofen an. Zurzeit läuft der Wettbewerb zur Auswahl des Planungsbüros. | Bild: Kleinstück, Holger

Günstiger Wohnraum am Sportplatz Oberuhldingen

Wohnbebauungen möchte man im beschleunigten Verfahren am Apfelberg, in der Dohle sowie im Leim in Mühlhofen realisieren, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Das Grundstück am Sportplatz in Oberuhldingen habe man an die Baufirma Manfred Löffler aus Hohentengen verkauft, die preisgünstige, aber dennoch hochwertige Mietwohnungen voraussichtlich ab Ende 2020 anbieten werde.

Entlastung für Anwohner der Hallendorfer Straße

Erweitert werden soll das Gewerbegebiet „Im Ried III“ in Mühlhofen. Eine Planung für eine zweite Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet in die Grasbeurer Straße stehe ebenfalls auf der Agenda, so Lamm: „Wir haben den Anwohnern in der Hallendorfer Straße Entlastung versprochen und dieses Versprechen lösen wir nun ein.“

Viertelstundentakt auf der Seelinie ab April

Der Rathauschef zeigt sich froh darüber, dass die Gemeinde 2020 von den Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) profitieren wird, die der Kreistag im Dezember beschlossen hat. „Wir haben ab April 2020 einen Viertelstundentakt auf der Seelinie und damit bieten wir ein Niveau wie in Ballungszentren an.“

Inwieweit die Seelinie auch im Winter im Viertelstundentakt fahren wird, müsse sich noch klären. Sicher sei jedoch, dass ab April alle drei Ortsteile ganzjährig im Stundentakt an den ÖPNV angebunden sind.

Lamm rät zu mehr Bürgerbeteiligung bei Gemeindeentwicklung

Immer wichtiger wird laut Lamm der Ausbau von Radwegen und damit die Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde. Es werde auch ein Schulentwicklungsplan benötigt. Er rät dazu, gemeinsam mit den Bürgern Konzepte für die Zukunft der Gemeinde zu erarbeiten. Dabei nennt Lamm auch die Erweiterungspläne des Pfahlbaumuseums. Die Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan werde man voraussichtlich in der Februar-Sitzung des Gemeinderates vorstellen.

Dank an Amtsleiter, Teams und Patenbatterie aus Stetten a.k.M.

Seinen letzten Jahresrückblick in seiner 16-jährigen Amtszeit verbindet der Bürgermeister mit einem Dankeschön an die Amtsleiter und ihre Teams, „die wieder eine super Arbeit mit unglaublich viel Kreativität geleistet haben“. Sein Dank gelte auch der Patenbatterie mit Sitz in Stetten am kalten Markt für die nun bereits 41-jährige Patenschaft. „Ich habe mich bei unseren Freunden, den Bürgern in Uniform, immer sehr wohl gefühlt.“