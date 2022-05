von Sabine Busse

„Ich kümmere mich um alles, jede Kleinigkeit“, umschreibt Neno Lazic seinen Aufgabenbereich. Der Betriebsleiter des Restaurants Uferpark 57, so Name und Adresse der Gastronomie in Überlingens jüngstem Bürgerpark, ist kurz vor der Eröffnung viel beschäftigt. Jedes einzelne Teil müsse ausgesucht und bestellt werden. Dabei versuche er, an alles zu denken und stets die Bedürfnisse der künftigen Gäste im Blick zu haben. Beispiele sind ein Weinkühler, der sich platzsparend an den Tisch angehängt lässt, oder verschiedene Cocktailgläser. Darauf legt Lazic besonderen Wert, denn hier wird es nicht nur die gängigen Aperitifs, sondern auch Cocktails mit und ohne Alkohol geben. Mit hochwertigen Zutaten, wie Neno Lazic sagt, und zum entsprechenden Preis. „Wir bieten eine moderne, hochwertige Gastronomie und Events“, beschreibt Neno Lazic das Konzept. Pächter und Betreiber des Restaurants ist die Brauerei Zoller-Hof mit Sitz in Sigmaringen.

Im hinteren Raum können Gäste in der „Nautilus“ Platz nehmen und beim Speisen durch die Bullaugen die virtuelle Unterwasserwelt beobachten. | Bild: Sabine Busse

Virtuelle Fische statt echtes Aquarium

Das Interieur des Restaurants ist komplett und wartet nur noch auf Gäste. „Hier dreht sich alles ums Wasser“, sagt Lazic. Unter dem Tresen drehen exotische Fische ihre Runden. Die ursprüngliche Idee, ein echtes Aquarium zu installieren, erwies sich als zu schwierig, daher sind die Meeresbewohner virtuell in Endlosschleife unterwegs. Die Lampen erinnern entweder an Tropfen, Luftblasen oder kommen als Fische mit Glühbirnenaugen daher. Im hinteren Teil des Raumes ist der Sitzbereich Nautilus, der von einer angedeuteten U-Boot-Hülle umgeben wird.

Rainer Oberbeck und Jens Nagel (von links) sind die Küchenchefs des Restaurants. | Bild: Sabine Busse

Bereits vier Familienfeiern gebucht

Im ebenerdigen Gastraum finden 90 Gäste Platz, der Raum lässt sich durch eine Schiebetür unterteilen. Dann entstehen im hinteren Bereich rund 70 Sitzplätze und die Gäste dort können den davor liegenden Terrassenbereich separat nutzen. Vier Familienfeiern seien schon gebucht, erzählt der Betriebsleiter. Der stilvoll eingerichtete Raum und die Lage mit Seeblick reichten den Gästen anscheinend für die Reservierung. Probeessen ging bisher noch nicht, denn die Küchenchefs Jens Nagel und Rainer Oberbeck sind noch dabei, die Küche in Betrieb zu nehmen.

Betriebsleiter setzt auf „modern, gehoben“

Sie werden laut Speisekarte diverse Fisch- und Fleischgerichte in gehobener Preisklasse zubereiten. Dazu stehen die obligatorischen Salate und etwas Vegetarisches sowie Desserts auf der Karte. Pasta gibt es auch, aber frisch und beispielsweise mit Gambas. Auf die gut sortierte Weinkarte mit mehreren Champagner-Sorten ist Lazic besonders stolz. „Modern, gehoben, aber nicht steif“, beschreibt er das Konzept. Als potenzielle Kunden habe er unter anderem die Nachbarschaft ausgemacht, erläutert der Betriebsleiter. Also Überlinger, die im äußersten Westen der Stadt eine der exklusiven Liegenschaften bewohnen. Auch an die Patienten der nahegelegenen Fastenkliniken habe er gedacht und eine Heilwasser-Marke ins Repertoire aufgenommen.

Wenn die Terrasse voll bestuhlt ist, können hier 125 Gäste Platz nehmen. | Bild: Sabine Busse

Kiosk wird etwas später eröffnet

Gutbürgerlich und günstiger sind die Angebote auf der Nachmittagskarte, auch Kaffee und Kuchen werden serviert. Der Kiosk, der ebenfalls vom Restaurant betrieben wird, hält für Familien vom benachbarten Spielplatz Eis, Pommes und Getränke bereit. Bis zu dessen Eröffnung dauere es aber noch ein bis zwei Wochen, sagt Lazic. Auch die Terrasse mit 125 Plätzen muss erst bestuhlt werden. Dazu gibt es noch den vorgelagerten Bereich, der bisher unter dem Arbeitsnamen Biergarten firmierte. „Das wird kein Biergarten, sondern eine Erholungsoase unter den Bäumen“, beschreibt Neno Lazic. Ihm schweben hier Lounge-Möbel und Liegestühle vor.

Die Beach Bar steckt im Container. | Bild: Sabine Busse

Die Beach Bar schließlich steht schon in Form eines Containers, der sich zur Bar wandeln lässt. Sie soll vorerst an den Wochenenden öffnen.

In der kühleren Jahreszeit Themenabende geplant

Als nicht leicht beschreibt der Betriebsleiter momentan die Suche nach Personal. In den vergangenen zwei Jahren hätten viele Gastronomie-Mitarbeiter den Beruf gewechselt. Dem wolle er gegensteuern und selber ausbilden. Neno Lazic ist seit 32 Jahren in der Branche tätig. Er hat bereits Erfahrung in der gehobene Gastronomie gesammelt, wie im Konstanzer Inselhotel oder im Petershof, der lange als Caterer für die Bodensee-Schifffahrt (BSB) fungierte. Dort habe er auch Erfahrungen in der Event-Gastronomie gesammelt, die er in Überlingen nutzen will. So könnten in der kühlen Jahreszeit im Uferparkrestaurant Veranstaltungen wie Latin Lady Nights oder Jazz-Abende stattfinden. „Wir sind auch im Winter hier“, betont Lazic.

Gastronomie Uferpark 57

Seit dem 1. Januar 2022 ist die Brauerei Zoller-Hof mit Sitz in Sigmaringen Pächter des Gastronomie-Gebäudes im Uferpark von Überlingen. Es wurde während der Landesgartenschau 2021 als Ausstellungspavillon für den Landkreis Bodenseekreis genutzt. Eigentümer ist die Stadt Überlingen. Laut Pressemitteilung der Stadt anlässlich der Vertragsunterzeichnung konnte sich die Brauerei im Bewerberfahren gegen sechs weitere Interessenten durchsetzen. Das Unternehmen betreibt bereits zwei Gastronomiebetriebe in der Überlinger Innenstadt. Ursprünglich war die Eröffnung des Restaurants, das wie seine Adresse Uferpark 57 heißt, für den 1. Mai 2022 geplant. Nach mehrfacher Verschiebung soll es nun am 1. Juni soweit sein.