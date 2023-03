Überlingen – Der Frühling steht vor der Türe. Die Temperaturen schießen mittlerweile immer häufiger in die Höhe. In den Gärten und auf den Balkonen sprießt er überall. Es ist also höchste Zeit, sich auf den Frühling und den Sommer vorzubereiten. Hierfür lohnt sich ein Besuch beim Bau- und Heimwerkermarkt OBI Überlingen am verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des „Überlinger Frühlings“ gleich doppelt. Rundum-Sorglos-Paket Zum einen gibt es ein Rundum-Sorglos-Paket aus einer Hand und zum anderen auch noch attraktive Angebote (siehe Infokasten). „Wir haben für unsere Kunden jede Menge Waren aus einer Baumschule in der Toskana bereitgestellt“, sagt Marktleiter Uwe Beck. „Mit zahlreichen Blumen und Pflanzen bekommt aber auch die nötige Farbe in den Garten und auf den Balkon.“ Natürlich gibt es drumherum von Erden über Dünger bis zu Hochbeeten und mehr ein breites Portfolio. Wer für seinen Garten und den Balkon nicht nur Pflanzen sucht, sondern auch anderweitig für einen Blickfang sorgen möchte, wird selbstverständlich in der Boutique-Abteilung fündig. Von Figuren über kleine Brunnen bis zu verschiedenen Schildern gibt es bei OBI Überlingen ein breites Angebot. Seit dem Umbau nimmt die Boutique-Abteilung eine feste Größe ein. Ebenfalls hoch im Kurs sind kabellose Gartengeräte, die mit Akku betrieben werden. „Hier hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan“, so der Marktleiter. „Vor allem, weil die Akkus mittlerweile leistungsfähiger, langlebiger und oft auch kompatibel zu Handwerksgeräten sind.“ Frühjahrsputz Wenn der Winter geht, steht der Frühjahrsputz auf dem Programm. Hierzu gibt es von der Firma Leifheit am gesamten Wochenende Vorführungen. „Es werden Wischgeräte jeglicher Art präsentiert und gezeigt, wie sie optimal angewendet werden können“, so Uwe Beck. „Dabei gibt es nicht nur Vorführungen, sondern auch noch Aktionspreise.“ Im Bereich „Wand, Boden, Decke“ wurde die Auswahl ebenfalls deutlich erweitert. Vor allem in punkto Beläge gibt es eine große Auswahl von Parkett-, Vinyl- und Laminatböden. Ein weiteres Dauerthema im Frühling ist das Grillen. Hier gibt es die große Grillabteilung, in der es weit mehr als nur verschiedene Grills gibt. Und eines steht fest: Nach dem Winter ist vor dem Winter: Deshalb kommen diejenigen, die sich bereits jetzt auf die nächste Kälteperiode vorbereiten wollen, voll auf ihre Kosten: „Wir haben alle Pellets und Hartholzbriketts, die wir noch auf Lager haben, stark reduziert“, so Uwe Beck. OBI Überlingen Das Unternehmen : Der Bau- und Heimwerkermarkt OBI Überlingen hat insgesamt 6500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Durch die Erweiterung 2020 wurde das Sortiment optimiert. Vor allem die Bereiche Service, Mietgeräte, Handwerker- und Online-Service sind nun deutlich größer. Am verkaufsoffenen Sonntag „Überlinger Frühling“, 26. März, hat er von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ansonsten sind die Öffnungszeiten von montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter:

http://www.obi.de/baumarkt/ueberlingen

: Der Bau- und Heimwerkermarkt OBI Überlingen hat insgesamt 6500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Durch die Erweiterung 2020 wurde das Sortiment optimiert. Vor allem die Bereiche Service, Mietgeräte, Handwerker- und Online-Service sind nun deutlich größer. Am verkaufsoffenen Sonntag „Überlinger Frühling“, 26. März, hat er von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ansonsten sind die Öffnungszeiten von montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: http://www.obi.de/baumarkt/ueberlingen Die Aktionen: Im Rahmen des „Überlinger Frühlings“ am 26. März bietet der Bau- und Heimwerkermarkt OBI Überlingen zahlreiche Aktionen. Von Freitag bis Sonntag gibt es Vorführungen der Firma Leifheit im Markt. Außerdem gibt es am Samstag und Sonntag 15 Prozent Rabatt auf den Einkauf für alle Nutzer der „Hey-OBI-App“. Wer sich an diesem Tag vor Ort registriert, erhält sofort den Rabatt. Außerdem gibt es am Sonntag erneut die Coupon-Aktion, bei dem ein Artikel mit 15 Prozent und ein Artikel mit zehn Prozent Rabatt gekauft werden kann. Es kann pro Einkauf aber nur eine Rabatt-Aktion angewendet werden.

Schlendern ganz ohne Stress und Hektik

Überlingen – Neue Saisonartikel und Kollektionen zur Frühlings- und Sommerzeit, Erlebnisstände und E-Mobilität, Autoausstellung, Tombola, Kinderprogramm und weitere Aktionen: Viel geboten wird für die Besucher der Stadt Überlingen am kommenden Sonntag, 26. März. Von 13 bis 18 Uhr richtet der Wirtschaftsverbund Überlingen den Überlinger Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag aus – sowohl in der Innenstadt als auch im Industriegebiet Nord. „Erneut möchten sich Überlingen und der Überlinger Einzelhandel mit einem Frühlingsthema vorstellen und den Besuchern präsentieren“, teilt der WVÜ mit. Einkaufen von 13 bis 18 Uhr Für fünf Stunden haben Besucher und Kunden die Möglichkeit, ohne Hektik durch eine verkehrsfreie Innenstadt zu flanieren und den Tag für Einkäufe zu nutzen. Geöffnet sind neben den dortigen rund 140 Geschäften auch OBI im Einkaufscenter La Piazza, das Raiffeisen-Baucenter in der Heiligenbreite und der Fahrradhändler Weidemann in der Rengoldshauser Straße. Auf der Hofstatt und dem Münsterplatz gibt es zahlreiche Aktivitäten und Neuheiten. So findet beispielsweise in der Innenstadt eine Autoausstellung statt, in der Überlinger Autohäuser ihre neuesten Modelle präsentieren. Auf der Hofstatt können sich die Besucher zum Thema Mobilität informieren. Gezeigt werden neben vielen Fahrrädern der Radhändler Weidemann Fahrrad- und E-Bikecenter sowie Radsport Wehrle auch elektrische Mobile aller Art, was im Vorjahr bereits auf große Resonanz stieß. Denn jetzt mit zunehmender Sonnenscheindauer, mit steigenden Temperaturen und sprießenden Pflanzen verspüren immer mehr Menschen zunehmend Lust, sind mit einem Zweirad in die Natur zu begeben. Innenstadt autofrei Die Innenstadt ist wie üblich beim verkaufsoffenen Sonntag für den motorisierten Verkehr gesperrt: Davon betroffen sind neben der Münsterstraße auch die Franziskaner-, die Christoph- und die Marktstraße. Parkmöglichkeiten gibt es an jeder Einfahrt zur Kernstadt in den Parkhäusern „West“, „Post“ und „Therme“; außerdem bestehen Parkmöglichkeiten am Schulzentrum Überlingen und am Krankenhaus. Ein Pendelbus fährt im 15-Minuten-Takt vom P&R Parkplatz am Krankenhaus in die Innenstadt. Auch per Schiff ist Überlingen während des verkaufsoffenen Sonntags von der anderen Seeseite gut zu erreichen. Das Pendelschiff Wallhausen – Überlingen fährt stündlich zum Landungsplatz und zurück nach Wallhausen: Sonderfahrten ab Wallhausen finden von 13.12 Uhr bis 17.12 Uhr, ab Überlingen von 13.42 Uhr bis 17.42 Uhr statt.. Einschränkungen

beim Stadtbus Aufgrund des Überlinger Frühlings mit verkaufsoffenem Sonntag kann die Überlinger Stadtbus-Linie 2 die Haltestellen „Landungsplatz“, „Hotel Ochsen“ und „Finanzamt“ sowie die Linie 4 die Haltestelle „Landungsplatz“ am Sonntag, 26 März von 11.30 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr nicht bedienen. Als Ersatzhaltestelle für die Linie 2 dient der „Busbahnhof“ und für den extra eingerichteten Pendelverkehr der Linie 4 wird eine Ersatzhaltestelle oberhalb des Franziskanertors (Ecke Franziskaner- und Wiestorstraße) eingerichtet. Die Linie 14 kann den Landungsplatz bedienen und daher von mobilitätseingeschränkten Personen auch als Verbindung zum Busbahnhof genutzt werden. Weitere Auskünfte unter Telefonnummer 0¦75¦51/8¦34¦80-0 sowie im Internet auf

http://www.stadtbus-ueberlingen.de

Karussell und Hüpfburg, Feuerwehr und Torwand

Überlingen (hk) Auch für Kinder wird am kommenden Sonntag beim Überlinger Frühling einiges geboten: Auf dem Münsterplatz gibt es ein Kinderprogramm mit dem Kreativstudio Applaus und der Tanzschule No10. Hier ist für die jüngsten Besucher des verkaufsoffenen Sonntags Mitmachen angesagt. Auf der Hofstatt wiederum dreht sich ein Kinderkarussell. Auch die Freiwillige Feuerwehr Überlingen bietet am Franziskanertor und in der Franziskanerstraße ein Kinderprogramm. Dort wird sie übrigens auch einen Teil ihrer Fahrzeuge ausstellen und über ihre Arbeit informieren. Nicht zuletzt wird bei der ZG Raiffeisen in der Heiligenbreite 43 mit Torwand und Hüpfburg etwas für die Kleinsten geboten, sodass bei ihnen keine Langeweile aufkommen dürfte..