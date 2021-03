Noch stehen 33 Porträts auf der Homepage der „Akademie für Führungskräfte“, die ihren Sitz in den Seeschulen an der Überlinger Promenade hat. Besser gesagt: hatte. Denn die renommierte Einrichtung für die Aus- und Weiterbildung in der Wirtschaft hat ihren Betrieb eingestellt.

„Die Akademie sagt auf Wiedersehen!“ ist zu lesen: „Mehr als 60 Jahre lang haben wir Menschen und Organisationen in der Weiterbildung gestärkt und unterstützt. Nun haben die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie uns letztlich so schwer und nachhaltig getroffen, dass die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH leider ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss.“

Fast 20 Jahre liefen hier in den ehemaligen Seeschulen an der Promenade die Fäden der Akademie für Führungskräfte zusammen. Ende Februar stellte die Weiterbildungseinrichtung für das Unternehmensmanagement der Cognos AG ihre Geschäftstätigkeit ein. | Bild: Hanspeter Walter

Was hier in der Stadt kaum wahrgenommen wurde, da sich hier lediglich der zentrale Verwaltungssitz befindet, die Aktivitäten und Veranstaltungen jedoch über die ganze Republik erstreckten. „Das ist eine Besonderheit“, betont Geschäftsführer Clemens Rihaczek, der seine Aufgabe erst im März 2019 übernommen hatte und dem nun die undankbare Aufgabe bleibt, die geschichtsträchtige Firma quasi abzuwickeln.

Clemens Rihaczek, Geschäftsführer: „Wir sind ein Opfer der Pandemie, da unsere Weiterbildungsangebote und Workshops ganz stark von der Präsenz leben.“ | Bild: Akademie

Was wird nun mit den Räumen in den Seeschulen geschehen? Die Gespräche mit dem Vermieter, der Karlsruher Familie Morgenstern, die die städtischen Gebäude in Erbpacht bis zum Jahr 2070 übernommen hat, laufen noch, sagt Clemens Rihaczek, auch die Suche nach einer künftigen Nutzung.

Die Akademie Die „Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft Bad Harzburg“ war 1956 als Aus- und Weiterbildungseinrichtung gegründet worden. Durch das so genannte „Harzburger Modell“ wurde die Akademie deutschlandweit bekannt. Es prägte es bis in die 1980er Jahre nachhaltig das Führungsverständnis im Management und setzte auf Delegation von Verantwortung auf die Hierarchieebene. Auf ihrem Höhepunkt schulte die Akademie für Führungskräfte 1974 mehr als 35.000 Führungskräfte im Jahr. Die Aufspaltung der Akademie Als die Rolle des Gründers Reinhard Höhn im Nationalsozialismus bekannt geworden war, begann der Niedergang des Modells als auch der Akademie. 1989 ging der Bad Harzburger Bildungsverbund in Konkurs und wurde aufgespalten. Die Cognos AG, Hamburg übernahm den Seminarbetrieb, begann dessen wirtschaftliche Konsolidierung und etablierte ihn unter der Marke „Die Akademie“ neu im Weiterbildungsmarkt. Der Gesellschafter Die Cognos AG ist nach eigener Darstellung eines der größten privaten und unabhängigen Bildungsunternehmen in Deutschland mit Sitz in Hamburg, dessen Verwaltung sich in Köln befindet. Die AG betreibt Fachschulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen im In- und Ausland. Daneben ist sie an weiteren Bildungseinrichtungen beteiligt. 1989 erwarb die Cognos AG die damalige ‚Management-Akademie Bad Harzburg‚ und erweiterte sich damit erstmals um eine Einrichtung außerhalb des Gesundheitswesens. Hauptgesellschafter der Cognos AG sind die Unternehmer Ludwig Fresenius und Dr. Arend Oetker.

Den Sitz vor mehr als 15 Jahren nach Überlingen verlegt

Das ebenso traditionsreiche wie renommierte Unternehmen, das 1956 in Bad Harzburg gegründet worden war und ganze Generationen von Führungskräften der Wirtschaft mit seinem früheren Managementmodell prägte, hatte seine Verwaltung vor mehr als 15 Jahren zunächst teilweise und dann ganz an den Bodensee und die Schokoladenseite Überlingens verlegt.

Das 50-Jährige Bestehen feierte die Akademie im Mai 2006 bei den Seeschulen unter der damaligen Leitung von Daniel Pinnow. Es folgten einige Jahre später ein Tag der offenen Tür, bei dem den Überlingern die Ausstrahlung der Akademie vor Augen geführt wurde. Sonst gab es allerdings wenige Berührungspunkte mit der Stadt.

Segeln Bodensee-Teams jubeln nach Herzschlagfinale in der Segelbundesliga Das könnte Sie auch interessieren

Nahezu unbemerkt erfolgte daher nun auch der Kehraus in den Seeschulen, zumal auch die dort ansässigen Mitarbeiter zuletzt meist im Homeoffice waren. „Wir sind ein Opfer der Pandemie“, erklärt der Geschäftsführer. Die Kontaktbeschränkungen haben die gesamten Konzepte der Akademie quasi torpediert. „Unsere Angebote leben ganz stark von der Präsenz und der persönlichen Begegnung“, betont Rihaczek. Viele Facetten dieser anspruchsvollen Weiterbildung ließen sich online einfach nicht gleichwertig vermitteln.

Zunächst auf baldiges Ende der Pandemie gehofft

„Als wir im März 2020 den Betrieb erstmals einschränken und teilweise einstellen mussten, dachten wir noch, der Spuk ist im Mai vorbei“, erinnert sich der Geschäftsführer. Doch dem war nicht so. „Nach meiner Einschätzung wird das auch nie mehr ganz so sein wie zuvor“, mutmaßt er. Vorwürfe an die Politik liegen Rihaczek allerdings völlig fern. „Das ist ja die erste Pandemie und aus meiner Sicht eine echte Naturkatastrophe“, erklärt er. „Die Erwartungshaltung, dies alles schnell in den Griff bekommen zu können, halte ich für völlig übertrieben.“

Verständnis hat er auch für den Gesellschafter, die Cognos AG, die Anfang des Jahres die Notbremse gezogen und die Kündigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern veranlasst hat. „Der Gesellschafter hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Rihaczek. Formal wurde der Betrieb Ende Februar eingestellt. Dem Geschäftsführer bleibt lediglich noch die Auflösung der Firma.