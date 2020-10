Segelbundesliga: Herzschlagfinale auf der Hamburger Außenalster, zumindest für das Segelteam vom Konstanzer Yacht Club (KYC). Mit einem Punkt Vorsprung schaffte es das Team, sich den vierten Gesamtplatz in der 2. Segelbundesliga und damit den Aufstieg in die 1. Liga zu sichern.

Souverän als Gesamtführender ging der Bodensee-Yacht-Club Überlingen (BYCÜ) in den letzten Spieltag, gewann auch in Hamburg und steigt als Gesamterster auf. Damit starten in der kommenden Saison gleich vier Vereine vom Bodensee in der 1. Segelbundesliga: der KYC und der BYC Überlingen als Aufsteiger, den Klassenerhalt sicherten sich der Segel- und Motorboot Club Überlingen und die Crew vom Württembergischen Yacht-Club aus Friedrichshafen.

Den Konstanzern mit Steuermann Felix Schrimper und Johannes Voigt, Albert Gerstmair und Wanja Märkle-Huss reichte ein achter Platz im Bundesligafinale, um sich damit den vierten Gesamtplatz zu sichern. Bis ins letzte Rennen musste das Team alles geben. Umso größer war dann die Freude, auch wenn coronabedingt nur in kleiner Runde gefeiert wurde.

Überglücklich ist auch das Team des BYCÜ mit Steuermann Konstantin Steidle und seinem Bruder Matthias, sowie Jörg Munk und Jonathan Koch. „Wir sind zwar als Gesamtführende in den letzten Spieltag gegangen, aber der Druck war groß und wir sind jetzt wirklich sehr glücklich über unseren ersten Gesamtplatz“, freut sich Matthias Steidle.

Jetzt freut sich das gesamte Team auf die kommende Saison und hofft, wie auch die anderen drei Mannschaften vom Bodensee, dass mindestens ein Event am Bodensee stattfindet.

Ebenfalls in die 1. Segelbundesliga steige neben Überlingen und Konstanz das zweitplatzierte Team vom Mühlenberger Segel-Club und die Mannschaft vom Joersfelder Segel-Club auf.

In der 1. Segelbundesliga ist es beim WYC-Team aus Friedrichshafen mit Steuermann Dennis Mehlig, Yannik Hafner, Lukas Ammon und Kevin Mehlig nicht ganz optimal gelaufen. Eigentlich hatte sich die Mannschaft um Teammanager Klaus Diesch einen Platz unter den ersten Fünf erhofft, am Ende reichte es aber nur für Rang acht. Nach Platz 15 am letzten Spieltag freut sich das Team über den Klassenerhalt.

Mit einer konstant guten Saisonleistung beendete das zweite Überlinger Team mit Steuermann Steffen Heßberger, Charlotta Fritz, Niko Mittelmeier und Dominik Waibel vom Segel- und Motorboot Club Überlingen die Bundesligasaison mit einem hervorragenden vierten Gesamtplatz.

Sieger in der 1. Segelbundesliga wurde bereits zum fünften Mal der Norddeutsche Regattaverein, vor One Kiel, und auf den dritten Platz kam die Berliner Mannschaft vom Verein Seglerhaus am Wannsee.