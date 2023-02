Einen eindringlichen Aufruf zur Erhalt der Fastnacht hat Landvogt Michael Walser während des Schneckensalats der Narrengesellschaft Schnecken Nußdorf gestartet. „Ich kann nur an die Politik, Behörden und Ämter appellieren: Macht uns die Fastnacht nicht kaputt“, sagte er. Die Fastnacht gehöre in den Jahresablauf wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. „Entsprechend darf sie nicht abgesagt und durch Bürokratismus behindert werden“, so Walser. Auch für dieses Jahr seien bereits „leider“ einige Narrentreffen und Umzüge wegen nicht erfüllender Auflagen abgesagt worden.

Walser sagte, dass die Lockdowns das Vereinsleben teilweise zum Erliegen gebracht hätten. Sie hätten auch Kollateralschäden, gerade im psycho-sozialen Bereich, verursacht, die mittlerweile größer seien als die Coronaschäden selbst. Unter diesen Auswirkungen litten Zünfte und Vereine noch heute, Mitglieder hätten diese verlassen, die Bereitschaft schwinde, sich freiwillig zu engagieren. „Es wird unsere größte Aufgabe sein, unserer Vereinsmitglieder zu motivieren, aus der Lethargie der letzten Jahre aufzustehen, die Ärmel hochzukrempeln und die Aufgaben wieder anzupacken.“ Ziel in den kommenden Jahren müsse sein, dass die Narretei internationales Unesco-Welterbe werde. Außerdem wolle die Narrenvereinigung in den nächsten Jahren die Jugendarbeit in den Vordergrund stellen, „denn es gibt immer noch Narrenzünfte, die keine Kinder- und/oder Jugendnarrengruppen haben“, sagte Walser, bevor er mehrere Mitglieder der Schnecken ehrte.

Anja Kretz erhielt den großen Verdienstorden der Narrenvereinigung, Doris Tessari wurde für Verdienste um den Narrenverein geehrt. 25 Jahre bei den Schnecken ist Jürgen Specker, zehn Jahre Ralf Niklas, Christian Nell, Anna Lena Schumacher und Tina Tessari.