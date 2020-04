von Sabine Busse

Ab Freitag, 24. April, hat die Stadtbücherei wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Eine professionelle Trennwand als Spuckschutz ist zwar bestellt, aber Leiterin Bärbel Frei wollte sichergehen, dass es in dieser Woche noch losgehen kann und hat kurzerhand mit ihrer Kollegin Conny Gaupp selbst eine gebastelt. Damit sind alle Auflagen erfüllt.

Leiterin Bärbel Frei ist froh, dass sie die Stadtbücherei wieder öffnen kann. Der selbst gebaute Spuckschutz wird bald durch einen professionellen ersetzt. | Bild: Sabine Busse

„Das Lesecafé kann zurzeit nicht genutzt und Zeitschriften nur eine Woche ausgeliehen werden“, erläutert Bärbel Frei die aktuellen Einschränkungen. Dazu wäre nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern zugelassen.

In der wieder eröffneten Stadtbücherei kann nur eine begrenzte Anzahl Kunden gleichzeitig mit entsprechendem Abstand Bücher ausleihen oder zurück geben. | Bild: Sabine Busse

Bärbel Frei appelliert an die Eltern, nur mit Kindern ab dem Schulalter zu kommen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Da alle Sitzgelegenheiten weggeräumt werden mussten, wäre es ideal, so Frei weiter, wenn die Nutzer schon vorab im Online-Katalog recherchieren, was sie ausleihen wollen. Rund 300 neue Medien seien seit der Schließung hinzugekommen, weitere sind auf dem Weg.

Kuscheln verboten. Bücher aussuchen geht wie immer, aber hinsetzen und schmökern ist zurzeit nicht möglich. | Bild: Sabine Busse

In der Stadtbücherei in der Steinhausgasse 3 können Freitag von 13 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr wieder Bücher und Medien zurückgegeben oder entliehen und neue Benutzerausweise ausgestellt werden.