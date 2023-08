Das SÜDKURIER Medienhaus nimmt Interessierte kostenlos mit an Bord der Seegold, lädt sie auf ein Getränk ein, um bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee mit den Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen. Das sogenannte Zeitungsschiff startet am Dienstag, 8. August, um 15.40 Uhr, am Landungsplatz in Überlingen. Geplant ist eine Tour nach Wallhausen und zurück. Die Rückkehr in Überlingen erfolgt rund eine Stunde später.

SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser (links) wird Sie an Bord des Zeitungsschiffes begrüßen. Im Bild mit Michael Giess am Steuerrad der Seegold. | Bild: Hilser, Stefan

Als Zeitungsschiff versteht man ein aus Zeitungspapier gebasteltes Schiffchen, das man sich bei Hitze als Hut auf den Kopf setzen kann, oder man lässt es im Bodensee schwimmen. Jedenfalls ist so ein Zeitungsschiff mit schönen Erinnerungen an die Kindheit verbunden, und einfach ein Ausdruck von guter Sommerlaune.

Und in so einer Laune will die Lokalredaktion des SÜDKURIER Überlingen mit ihren Leserinnen und Lesern eine Fahrt auf dem Bodensee unternehmen. Mit an Bord sind Redakteurinnen und Redakteure des Medienhauses, die über ihre Arbeit als Journalisten berichten können, oder darüber aufklären, welchen Weg eine Nachricht durchläuft, bis sie in der Zeitung gedruckt oder auf suedkurier.de online gestellt wird.

Petra Giess vom gleichnamigen Schifffahrtsunternehmen auf der Anfahrt Richtung Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

Außerdem sind wir interessiert an Ihren Themen: Was sollte unbedingt mal in der Zeitung stehen, welche Freude oder welchen Ärger wollten Sie schon länger mal los werden. Natürlich berichten wir über diese Fahrt und gehen davon aus, dass es Ihnen nichts ausmacht, wenn Sie fotografiert werden. Falls nicht, müssten Sie das bitte deutlich unseren Fotografen gegenüber zum Ausdruck bringen.

Wer darf mitfahren? Aus logistischen Gründen muss die Zahl der SÜDKURIER-Passagiere auf 100 Leserinnen und Leser beschränkt werden. Wer darf mitfahren? Alle die, die eine gedruckte Ausgabe unserer Zeitung mitbringen. Oder die auf ihrem Handy die blaue oder die weiße SÜDKURIER-App vorzeigen können. Wir wissen nicht, wie groß der Andrang sein wird. Wer vorne in der Schlange steht, kommt als erstes an Bord. Wenn jemand wegen Überfüllung abgewiesen werden muss, erhält er oder sie einen Gutschein für eine Fahrt, die dann im Herbst stattfinden wird. Hier bitten wird vorsorglich um Verständnis.

Auch für weitere Fahrten geeignet

Die Fahrt findet auf der Seegold, einem Personenschiff des Schifffahrtsunternehmens Giess aus Wallhausen statt. Der Kurs der Seegold liegt zwischen Überlingen und Wallhausen. Morgens und abends nutzen Pendler diese schnelle Verbindung über den Überlinger See, um zur Arbeit oder zum Studieren nach Konstanz zu fahren, oder umgekehrt. Tagsüber sind viele Ausflügler mit dem Schiff unterwegs, gerade jetzt in den Sommerferien. Auf dem Schiff kann man sein Fahrrad mitnehmen und so Radwege am Überlinger See und am Bodanrück geschickt verbinden.