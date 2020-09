Überlingen vor 3 Stunden

Im Oktober kommen die ersten Mieter: Erster Bauabschnitt für neues Stadtquartier an der Anna-Zentgraf-Straße vor dem Abschluss

Es geht planmäßig und zügig voran beim größten Bauvorhaben in der Geschichte der Baugenossenschaft Überlingen (BGÜ), im Rahmen dessen an der Anna-Zentgraf-Straße nördlich des Hildegardrings in drei Bauabschnitten ein ganz neues Stadtquartier mit insgesamt 170 Wohnungen in 14 Gebäuden entsteht. Die erste und größte Etappe ist fast geschafft.