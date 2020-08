Überlingen vor 1 Stunde

Fünf Tage die Woche auf dem Markt einkaufen? Das geht: Diese Wochenmärkte lassen sich von Überlingen aus bequem erreichen

Überlingen hat einen großen, beliebten Wochenmarkt, der mittwochs und samstags stattfindet. Lohnt es sich da überhaupt, in den Nachbargemeinden einzukaufen? Wir haben uns auf den Märkten im Umkreis von 30 Autominuten rund um Überlingen umgeschaut: dienstags in Stockach, mittwochs in Radolfzell, donnerstags in Uhldingen und Markdorf, freitags in Salem und Meersburg, samstags in Radolfzell. Wo man in Badekleidern über den Markt schlendern oder das Auto direkt hinterm Marktstand parken kann, lesen Sie hier: