Der Nachwuchs gedeiht nicht nur bei den drei Waldrapp-Familien in der Brutwand bei Goldbach. Der erstgeborene und nach dem Ornithologen Peter Berthold benannte „Professor“ hat vor Kurzem schon mit Erfolg seine ersten kleinen Flugübungen absolviert. Die Geschwister werden ihm in den kommenden Tagen bald nacheifern. Bis zum Donnerstag begnügten diese sich allerdings mit Flatterübungen in der Brutwand.

Seit 2017 werden am Bodensee Waldrappe aufgezogen, zunächst zwei Jahre lang in Überlingen-Hödingen, 2019 am Segelplatz in Heiligenberg. Das Ziel: Die Zugvögel, die früher einmal hierzulande heimisch waren, durch Jagd aber verdrängt wurden, sollen wieder angesiedelt werden.

Viel Flugbetrieb von Eltern und Verwandten an der Brutwand. | Bild: Schmalstieg/Waldrappteam

Noch jede Menge Training in der Luft wird für alle erforderlich sein, damit die ersten kleinen Waldrappe vom Bodensee im Herbst die lange Reise ins Winterquartier antreten können. Sie müssen die Alpen überqueren. Ständige Beobachter an der Brutwand sind unter anderem Verena und Tilo Schnekenburger, die der Faszination der Waldrappe erlegen sind und die Entwicklung des Nachwuchses regelmäßig verfolgt hatten. Ihnen gelang so auch ein Schnappschuss vom Jungfernflug des jungen „Professor“.

Der Sonne entgegen: Der erste Flugtag von „Professor“. | Bild: Schmalstieg/Waldrappteam

Führungen an der Brutwand in Goldbach

Im Moment bietet das Waldrappteam donnerstags und samstags Führungen direkt an der Brutwand bei Goldbach an. Die nächsten Termine sind 24., 29. und 31. Juli – jeweils von 16 bis 18 Uhr. Detaillierte Informationen gibt es ständig im Pavillon der Naturschutzecke westlich der Goldbacher Kapelle im Uferpark der Landesgartenschau.