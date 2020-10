Nachdem ein Schüler am Gymnasium Überlingen vergangene Woche positiv auf Covid-19 getestet wurde, dürfen seine Klassenkameraden die Schule nicht mehr betreten und erhalten seitdem Fernunterricht. Der erkrankte Schüler wurde in Quarantäne geschickt, seine Klassenkameraden erhalten Unterricht aushäusig – hier von Quarantäne zu sprechen, wäre also der falsche Begriff. Beim Fernunterricht handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die am Freitag, 9. Oktober, endet, wie Schulleiter Hans Weber bestätigte. Bisher sei kein weiterer Fall bekannt geworden.

Jürgen Mattmann, Schulleiter an der Gemeinschaftsschule: „Wir nehmen Corona sehr ernst und hoffen wirklich, dass sich die Situation nicht weiter verschärft.“ | Bild: Timm Lechler

Auch an der Gemeinschaftsschule Wiestor gibt es einen Krankheitsfall, wie Schulleiter Jürgen Mattmann mitteilte. „Letzten Freitag, 14 Uhr, ereilte uns die Info vom Gesundheitsamt, dass einer unserer Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden sei.“ Es handle sich um ein Schüler der 8. Klasse. In der Folge seien alle Familien der beiden Parallelklassen, die teils in gemischten Gruppen unterrichtet werden, sowie die Lehrer in den beiden Klassen kontaktiert und nach Hause geschickt worden. Bis Mitte kommender Woche laufe diese Maßnahme noch. Bisher, so Mattmann, habe er von allen Lehrkräften den Bescheid erhalten, dass sie negativ getestet wurden, „von einigen Schülern weiß ich das zwischenzeitlich auch“. Einen weiteren positiven Fall gebe es nicht (Stand Freitag, 9. Oktober, 13 Uhr).

Schüler vergangene Woche getestet

Der Schulleiter am Gymnasium, Hans Weber, berichtete auf SÜDKURIER-Anfrage: „Der Schüler war vor zwei Wochen an einem Schultag symptomfrei in der Schule und wurde letzte Woche getestet. Seine Klasse bleibt in Absprache mit dem Gesundheitsamt als Vorsichtsmaßnahme bis zum heutigen Freitag zu Hause und wird digital im Fernunterricht versorgt.“ Von der Elternvertreterin habe er die Rückmeldung erhalten, dass die plötzliche Umstellung auf den Fernunterricht „richtig gut geklappt“ habe.

Friedrichshafen/Immenstaad Unterricht mit Durchzug: So läuft der Schulalltag mit coronabedingten Hygieneregeln Das könnte Sie auch interessieren

Schulleiter Weber stellt klar: „Da keine Krankheitsfälle aufgetreten sind und die durchgeführten Tests negativ sind, wird die Klasse ab Montag wieder regulär unterrichtet.“

Stadt stellt den Schulen Tablets und Laptops zur Verfügung Mit dem Sofortausstattungsprogramm hilft die Landesregierung Kommunen, mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler anzuschaffen. Im Rahmen einer Eilentscheidung wurde der Stadt Überlingen nun eine Förderung von rund 207 000 Euro zuteil. Wie die Pressestelle auf unsere Anfrage mitteilte, werden die 96 Notebooks seit Dienstag an die Schulen ausgeliefert. Ein Teil der insgesamt 282 Tablets habe die Stadt bereits erhalten, für den Rest gebe es noch keinen Liefertermin. Erziehungsberechtigte, deren Kinder über kein mobiles Endgerät verfügen, können dies der Schulleitung schriftlich mitteilen. „Die Schulleitung nimmt daraufhin eine Einschätzung vor, ob eine leihweise Überlassung von digitalen Endgeräten zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte, die das Erreichen der Unterrichtsziele gefährden können, erforderlich ist“, so die Pressestelle weiter. (bus)

Nur eine Schulklasse aktuell betroffen

Weitere Schulklassen seien derzeit nicht betroffen. „In sehr wenigen Einzelfällen“, so Weber – aktuell in einem einzigen Fall – komme es vor, dass einzelne Schüler zu Hause bleiben. Dies sei dann der Fall, wenn die Schülerin oder der Schüler Kontakt zu jemandem außerhalb der Schule hatte, bei dem ein Corona-Verdacht besteht. Im Zweifelsfall blieben diese Schüler – nicht deren Klassenkameraden – vorsorglich zu Hause. In diesen Fällen lege das Gesundheitsamt das Vorgehen fest.

Hans Weber kommentierte die aktuelle Lage: „Mir ist es wichtig, dass alle umsichtig und verantwortungsbewusst reagieren. Anlassbezogen stehe ich dazu in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und natürlich auch mit den Eltern. Keiner soll andere gefährden. Gleichzeitig möchten wir unnötige Unterrichtsausfälle vermeiden. Nach meiner Wahrnehmung werden die Hygieneregeln im Unterricht und auf dem Schulgelände sehr gut eingehalten. Die AHA-Regeln sind bekannt und werden umgesetzt, gelüftet wird regelmäßig.“

Und Jürgen Mattmann kommentierte: „Wir nehmen Corona sehr ernst und hoffen wirklich, dass sich die Situation nicht weiter verschärft. Die Vorzeichen zeigen leider gerade in eine andere Richtung“

Insgesamt sei die Situation am Gymnasium Überlingen „ruhig und sehr zu versichtlich“. Sollte eine Klasse zu Hause bleiben müssen, seien sie darauf vorbereitet. „Wir können sofort auf digitalen Fernunterricht auch mit Videobesprechungen umstellen.“ In Kürze erwarte die Schule weitere 150 Tablet-Computer, die an Schülerinnen und Schüler ausgeliehen werden. Ab November könne die Schule einen neuen Breitbandanschluss nutzen. „Das erweitert die Möglichkeiten unserer vorhandenen digitalen Ausstattung erheblich.“ Dem Schulträger, also der Stadt Überlingen, sei er dafür „sehr dankbar“.