Auch das Ordnungsamt Überlingen zieht eine positive Bilanz vom Wochenende: Corona-Vorschriften werden eingehalten

Wie war die Lage am Wochenende aus Sicht des Ordnungsamtes, sowohl im Ostbad als auch an den öffentlich zugänglichen Uferabschnitten? Der Samstag stand wegen des Ferienstarts, der hohen Temperaturen, der Ufersperrungen in Sipplingen und mit Blick auf Corona unter einer besonderen Belastung.