Die Belegungszahlen der spitälischen Alten- und Pflegeheime könnten besser nicht sein, die Nachfrage sei größer denn je: „Wir erhalten fast täglich vier bis fünf Anrufe von Angehörigen, die ganz dringend einen Pflegeplatz suchen“, sagt Wirtschaftsleiter Wolfgang Schaub, der seinen Wirtschaftsplan für das laufende Betriebsjahr vorstellte. Er fügt hinzu: „Sie sehen, wir brauchen ganz dringend unser neues Pflegezentrum.“

Viele kommen um zu sterben

Zwar hätten die beiden Alten- und Pflegeheime St. Franziskus und St. Ulrich in den ersten Monaten des Jahres schon zahlreiche Todesfälle zu beklagen gehabt, berichtete Wirtschaftsleiter Wolfgang Schaub vor dem Gemeinderat. Doch sei der Altersdurchschnitt in den Heimen auch sehr hoch und „häufig kommen Menschen nur noch für wenige Monate zu uns, um zu sterben“. 30 Prozent der Bewohner seien älter als 90 Jahre, drei älter als 100 und ein Bewohner werde bald 105 Jahre alt. Schaub: „Wir sind im Prinzip oft eine Art Nachsorgeklinik für die Krankenhäuser.“ Die Stadt müsse sich künftig noch mehr darauf einstellen, diese Klientel versorgen zu müssen.

Bislang von Corona verschont

Verschont geblieben seien die Einrichtungen bislang glücklicherweise vom Corona-Virus, erklärte Schaub vergangene Woche. Zu diesem Zeitpunkt war ein Heim in Bad Rappenau schon in Quarantäne. Vergeblich habe man in den Tagen zuvor versucht, die erforderliche Schutzbekleidung nachzubestellen, die auch sonst immer wieder mal benötigt werde und daher in der Regel ohnehin im Hause sei. Auf dem Großmarkt sei nichts mehr zu bekommen, nicht einmal Liefertermine seien zu bekommen. „Falls von Ihnen jemand eine Bezugsquelle kennt, lassen Sie es uns wissen“, fragte der Wirtschaftsleiter in der Gemeinderatssitzung, und fügte an: „Das ist jetzt kein Witz.“ Man habe in den Altenheimen zwar beträchtliche Lager dafür, müsse allerdings in der Regel alle zwei Monate nachbestellen. „Jetzt haben wir Pech gehabt und die Lager waren genau zum falschen Zeitpunkt leer.“

Das Heim St. Ulrich wurde 2010 hat keine Zukunft mehr. Es soll bald durch das neue Pflegezentrum in Härlen ersetzt werden. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Herausforderung Personalsuche

Trotz des Pflegestärkungsgesetzes seien die Eigenanteile der Bewohner weiterhin stetig gestiegen, gibt Wolfgang Schaub zu bedenken. Wobei die anteiligen Belastungen in Baden-Württemberg derzeit mit am höchsten seien. In Fachkreisen und in der Politik werde nach wie vor heftig darüber diskutiert, diese Eigenanteile zu deckeln. Doch dazu müsse das ganze Finanzierungssystem umgestellt werden, sagt der Wirtschaftsleiter.

Träger ist der Spital- und Spendenfonds Finanziell ist der Spital- und Spendfonds als Träger der Einrichtungen solide aufgestellt, was das erforderliche Eigenkapital angeht. „Die Liquidität beträgt derzeit rund 15 Millionen Euro“, sagte Überlingens Kämmerer Stefan Krause, der auch die Finanzen des Spitals verwaltet. Auf wenigstens 20 Millionen werden bislang die Kosten für das geplante neue Pflegezentrum geschätzt, das in Härlen an der Kurt-Hahn-Straße realisiert werden soll. Der Gemeinderat in seiner Funktion als Stiftungsrat gewährte den als Eigenbetrieb organisierten Altenheimen einen Kapitalzuschuss von 1 Million Euro zur Ablösung eines auslaufenden Darlehens. „Die Zinsen sind zwar derzeit niedrig“, sagt Krause: „Doch gar keine Zinsen zu zahlen, ist noch besser.“ Solider Wirtschaftsplan der beiden Heime Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 weist das Altenheim St. Ulrich – nach einem Plus von 75 000 Euro im vergangenen Jahr – einen Überschuss von 34 000 Euro aus. Dieses Plus reicht nicht aus, um das Defizit von 52 000 Euro im kleineren St. Franziskus ganz zu kompensieren. Wobei auch dort das Minus um gut 200 000 Euro geringer werden soll. Der Wirtschaftsplan der beiden Häuser umfasst rund 8 Millionen Euro, in Summe liegt das Defizit bei prognostiziert 18 000 Euro. Die Auslastung der Häuser lag zuletzt bei mehr als 96 Prozent. „Das ist hervorragend“, sagte Krause: „Da kann sich Herr Schaub als Wirtschaftsleiter glücklich schätzen.“

Zur großen Herausforderung werde künftig auch die Personalgewinnung, erklärte Schaub. Wachsende Konkurrenz sei aufgrund des neuen Pflegeberufsgesetzes zu erwarten, das erst nach einer generalistischen Grundausbildung die Weiche zu den drei Schwerpunkten Akut-, Alten- und Kinderpflege stelle. „Ich weiß nicht, ob wir hier der attraktivste Arbeitgeber sind“, sagt Schaub: „Doch ich bin immer optimistisch.“

Die aufwändige Fassadensanierung am Alten- und Pflegeheim St. Franziskus ist inzwischen abgeschlossen. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Neues Pflegezentrum am Härlen

Während am St. Ulrich mit Blick auf das geplante neue Pflegezentrum derzeit keine Investitionen mehr getätigt werden, war eine Sanierung der Fassade am Altenheim St. Franziskus längst überfällig und sollte zu Beginn der Landesgartenschau auch abgeschlossen sein. „Die Maßnahme ist in enger Absprache mit dem Denkmalamt erfolgt“, erklärte Wolfgang Schaub.

Neubau am Härlen geplant

Die Stadt, beziehungsweise der städtische Spenden- und Spitalfonds, plant den Neubau eines Pflegezentrums und Schließung des St. Ulrich. Die Weichen sind gestellt und die drei Sieger des offenen Planungswettbewerbs für das geplante Pflegezentrum wurden schon im Mai 2019 gekürt. Doch noch laufen im Rahmen des angeschlossenen Vergabeverfahrens die Gespräche und Verhandlungen mit den drei von der Jury ausgewählten Architekturbüros über Konditionen und Vertragsmodalitäten.

Im Rennen für den Planungsauftrag sind die Büros Hähnig – Gemmeke Architekten aus Tübingen (1. Preis), Kauffmann & Theilig Partner, Freie Architekten, aus Ostfildern (2. Preis) sowie Felix+Jonas Architekten GmbH, München (3.Preis). Das Baugrundstück umfasst eine Fläche von rund 11 000 Quadratmeter. In einem ersten Bauabschnitt sollen insgesamt 123 Plätze geschaffen werden. In einem zweiten Bauabschnitt sind 30 weitere Plätze geplant.