Überlingen vor 18 Stunden

Neuer Anbau für Altersmedizin am Helios-Spital soll im Februar 2019 in Betrieb gehen

Die Geriatrie am Helios-Spital in Überlingen erhält einen neuen Anbau. Die Klinik lässt sich diese Modelleinrichtung, wie sie sie selbst bezeichnet, 3,8 Millionen Euro kosten. Das Gebäude soll im Februar 2019 in Betrieb gehen können. Hier können dann 30 Patienten versorgt werden und damit doppelt so viele wie bislang.