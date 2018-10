Auf einem Kirchenschiff werden sich christliche Gemeinden der Stadt bei der Landesgartenschau am Anleger gegenüber dem Bahnhof Therme präsentieren. Schon seit einigen Monaten ist eine etwa zehnköpfige Steuerungsgruppe dabei, das herausfordernde Vorhaben zu strukturieren. Zu einer ersten Vorstellung der Rahmenbedingungen und zur Sammlung von Ideen waren nun rund 40 Mitstreiter in den evangelischen Gemeindesaal gekommen. Jean-Pierre Sitzler, Tourismusbeauftragter der Erzdiözese Freiburg, und Dekanin Regine Klusmann, die die Planung koordinieren, zeigten sich erfreut über die positive Resonanz. Schwerpunkt der Präsenz wird die historische Fähre "Konstanz" sein, auf der täglich kurze Andachten und Besinnungen geplant sind. Daneben sind Gottesdienste in der Goldbacher Kapelle vorgesehen und jeden Sonntag auf der großen Seebühne.

Schiff als attraktiver Standort

Einige Jahrzehnte hatte die erste Bodenseefähre unter dem Namen "Meersburg ex Konstanz" bis zum Beginn der 1990er Jahre ausgemustert am Steg gegenüber der Überlinger Segelschule gedümpelt. Der 1993 gegründete Konstanzer Verein "Rettet die Meersburg ex Konstanz" setzte sich eine Restaurierung als technisches Kulturdenkmal zum Ziel. Doch es sollte bis zum Jahr 2010 dauern, bis die Fähre Baujahr 1928 wieder mobil und gleich mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet wurde. Zur Landesgartenschau kehrt sie nun quasi an einen alten Liegeplatz zurück und bietet den Kirchen einen attraktiven Standort. Mit dem Schiff werden aus Konstanz auch Jennifer Niedzwietzki und Dominik Dell nach Überlingen kommen, die mit ihrem Team derzeit bei schönem Wetter Gäste direkt unterhalb der Imperia bewirten.

Brainstorming für das ökumenische Angebot der christlichen Kirchen bei der Schau. | Bild: Hanspeter Walter

Was die Kirchen hier anbieten und wie sie auf sich aufmerksam machen können, dafür sammelten die Teilnehmer beim ersten Treffen schon mal Anregungen. Angebote für Familien und junge Menschen spielten eine besondere Rolle. Mit dabei waren neben der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde unter anderem auch Vertreter der evangelisch-methodistischen Kirche, der Meersburger Bibelgalerie, der neuapostolischen Gemeinde und der freikirchlichen Lindenwiese.

