von Sabine Busse

Schon wieder eine Premiere beim Jugendgemeinderat: Die Mitglieder trafen sich im Ratssaal zu ihrer ersten Sitzung, die der Vorsitzende Benjamin Kostenbäder leitete. Wenige Tage zuvor hatte mit dem Poetry Slam die erste Veranstaltung für Jugendliche stattgefunden, die das Gremium organisiert hatte.

Und es geht weiter: Zwei Podiumsdiskussionen veranstalten die jungen Räte im Vorfeld der Wahlen.

Nachwuchspolitiker vernetzen sich

Wie umtriebig die Nachwuchspolitiker in den vergangenen Monaten waren, belegte der Bericht des Vorsitzenden: Vertreter des Gremiums nahmen an einem Treffen des Dachverbands in Baden-Württemberg und der Jugendkonferenz im Bodenseekreis teil, um sich zu vernetzen.

Daneben veranstalteten sie zwei Klausurtagungen, bei denen sie von Referenten der Landeszentrale für politische Bildung geschult wurden.

Projektteams bereiten Wahlveranstaltungen vor

Dort sei auch die Idee entstanden, Veranstaltungen zum Thema Wahlen abzuhalten und entsprechende Projektteams zu bilden, erzählt Fabienne Nejad. Diese hätten die Zeit in den Osterferien genutzt:

Sie suchten passende Räumlichkeiten, beschäftigten sich mit der Veranstaltungstechnik und schrieben jede Menge Politiker an. „Das war ein Lerneffekt“, sagt Nejad und betont, dass sie jetzt eine Vorstellung davon habe, wie voll der Terminkalender von Politikern vor den Wahlen sei.

Podiumsdiskussion zur Europawahl am Freitag

Zusammen mit David Jung organisiert sie die Podiumsdiskussion zur Europawahl. „Die Wahl liegt uns sehr am Herzen“, sagt Fabienne Nejad. Da das Thema Klima ihre Generation besonders interessiere, hätten sie die Veranstaltung am 10. Mai in der Aula des Überlinger Gymnasiums mit „Die klimafreundliche Zukunft der Europäischen Union“ überschrieben.

David Jung ergänzt: „Wir wollen nachfragen, was die Politiker auf welchen Ebenen zu tun gedenken und Aufklärung leisten für die Schüler, die jeden Freitag auf die Demos gehen.“ Durch die Kooperation mit dem Jugendparlament in Friedrichshafen hoffe man auf zahlreiche Besucher.

Vertreter der Gemeinderatsfraktionen stellen sich den Fragen der Jugendlichen

Eine Woche später, am 17. Mai, stellen sich an gleicher Stelle Vertreter der Fraktionen des Gemeinderats den Fragen der Jugendlichen. Sven Erik Feger erklärt: „Wir haben die Veranstaltung mit ‚Snacks und Politik‘ überschrieben, weil wir uns eine lockere Atmosphäre wünschen, bei der Politiker und Jugendliche ins Gespräch kommen.“ Es gehe ihnen darum, deutlich zu machen, warum 16-Jährige wählen gehen sollten.

Jugendgemeinderat auch beim Frühlingsfest der Landesgartenschau dabei

Auch beim Frühlingsfest der Landesgartenschau am Samstag ist der Jugendgemeinderat dabei. Sie werden alkoholfreie Drinks mixen. Mit dem Erlös soll die Jugend-Lounge im Uferpark ausgestattet werden, wie Liza-Marie Schumacher erzählt.

Womit genau, sei allerdings noch unklar. Im vergangenen Jahr hatten das Jugendreferat und die LGS zum Ideenwettbewerb „Pimp my Beach“ eingeladen. „Wir haben viele Vorschläge eingebracht, aber wir wissen noch nicht, was umgesetzt wird.“

