Überlingen vor 3 Stunden

Erster Jugendgemeinderat nimmt seine Arbeit auf

Elf Jugendliche sind in den ersten Jugendgemeinderat der Stadt Überlingen gewählt worden. In einer konstituierenden Sitzung gelobten sie jetzt Treue zu Verfassung und Gesetz. Anschließend trugen sie sich in das Goldene Buch der Stadt ein.