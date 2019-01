Reinhard Weigelt ist nicht gerade bekannt dafür, klein zu denken – eher im Gegenteil. "If you want to achieve greatness, stop asking for permission", steht groß auf einem Werbebanner geschrieben, den Weigelt direkt an seiner Eisbahn am Mantelhafen platziert hat. Zu deutsch: Wenn du Großes erreichen möchtest, darfst du nicht um Erlaubnis fragen. Nun ist es sicherlich nicht verkehrt, sich hohe Ziele zu stecken, doch mit seinem neuesten Projekt ging der Überlinger Eventmanager eindeutig einen Schritt zu weit. Am Silvesterabend staunten die Spaziergänger auf der Promenade nicht schlecht, als sie plötzlich ein Eros-Center mitten auf der Baresel-Plattform entdeckten.

Am Pavillon an der Eisbahn ist eindeutig "eros" zu lesen. | Bild: Ulrich Krezdorn

In großen Lettern stand dort unverkennbar "eros" an der Scheibe des zweistöckigen Pavillons geschrieben, der bislang als Eislounge gedient hatte. Ein Bordell direkt an der Promenade? Dazu noch aus Glas, während nebenan Kinder auf der Eisbahn Schlittschuh laufen? Nein, soweit würde nicht einmal der Großdenker Weigelt gehen.

Eine schnelle Recherche brachte Auflösung: Wer sich an Silvester trotz der Befürchtung, ein Rotlicht-Etablissement zu betreten, in den Pavillon wagte, erkannte schnell das Missverständnis: Die Mitarbeiter der Eislounge wollten nur mit neuer Deko gebührend auf das neue Jahr einstimmen und haben wohl ausschließlich von innen auf die großen Buchstaben geschaut – oder besser gesagt auf die Zahlen. Schließlich stand da einfach "2019" – und auch Reinhard Weigelt kann nun mal nichts dafür, dass sich das spiegelverkehrt so liest wie "eros". Nehmen wir es als Zeichen: Willkommen im Jahr der Liebe!