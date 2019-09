von Sabine Busse

Haben Sie schon Karten für die Landesgartenschau? So langsam wird die Frage aktuell: Vom 14. September dieses Jahres bis zum 12. Januar 2020 läuft der Vorverkauf der Dauerkarten zu besonderen Konditionen. „Je nach Kategorie lohnt sich die Dauerkarte schon nach dem sechsten oder siebten Besuch“, erläutert Petra Pintscher, Pressesprecherin der LGS 2020 GmbH.

Auch Zugang zum Rahmenprogramm der LGS

Es wird also Zeit, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob und wie oft man nächstes Jahr die Landesgartenschau (LGS) besuchen möchte. Die Dauerkarten ermöglichen nach Angaben von Petra Pintscher nicht nur den Zugang zu allen fünf eintrittspflichtigen Arealen, sondern auch den Besuch aller Veranstaltungen des Rahmenprogramms, das bis zu 3000 Punkte umfasst. Wer beispielsweise abends ein Konzert besuchen will, braucht eine Tages- oder Dauerkarte.

Die Bereiche, die während der LGS nur gegen Vorlage einer Eintrittskarte begehbar sein werden, sind bereits jetzt abgesperrt: Der Uferpark und die im Umbau befindlichen Villengärten sind eingezäunt, die Rosenobel- und Menzinger Gärten waren auch bisher nicht frei zugänglich – ebenso wie die Kapuzinerkirche. Erst nach Ende der Schau im Oktober 2020 werden alle Freiluftareale (wieder) frei zugänglich sein.

Rund um den Uferpark zieht sich ein Maschendrahtzaun mit Holzpfählen. Am östlichen Ende ist schon das Drehkreuz eines Ausgangs installiert. | Bild: Sabine Busse

Neben den Dauerkarten ist nur im Vorverkauf und in limitierter Auflage ein Block mit fünf Tageskarten für Erwachsene zum Preis von 75 Euro erhältlich, was eine Ersparnis von drei Euro pro Karte bedeutet. „Das ist ein Service für die Überlinger“, betont Roland Leitner, Geschäftsführer der LGS, und ergänzt: Der Block biete den Einheimischen eine Reserve für Gäste oder Geschäftspartner.

Günstige Dauerkarte für Jugendliche im Programm

Die Dauerkarten gliedern sich in Angebote für Studenten und Auszubildende, Jugendliche bis 17 Jahre und eine große sowie eine kleine Familienkarte. Die Preise erläutert Roland Leitner so: „Die Basis ist immer die Tageskarte, die kostet bei uns 18 Euro, genau wie im letzten Jahr bei der LGS in Lahr. Darunter geht es nicht.“ Auf dieser Grundlage hätten sie dann „Akzente“ gesetzt und die Angebote für Familien den heutigen Strukturen angepasst, Kindern bis 12 Jahren freien Eintritt gewährt und für Jugendliche eine preisgünstige Dauerkarte ins Programm genommen.

„Wir haben das Jugendreferat früh einbezogen, Ideenwettbewerbe veranstaltet und werden eine Jugendlounge haben. Nun nehmen wir mit den Preisen auch Rücksicht auf diese Zielgruppe.“ Inhaber eines Sozialpasses erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent, gemäß der Regelung, die die Therme anwendet. Ob die Preise schließlich kostendeckend sein werden, sei schwer hochzurechnen. „Es ist eine Gratwanderung, den Servicegedanken für die Besucher und die wirtschaftlichen Aspekte im Auge zu behalten.“

Den Auftakt des Vorverkaufs lassen sich die Organisatoren der LGS selber etwas kosten. Am Samstag, 14. September, wird auf der Hofstatt gefeiert. OB Jan Zeitler wird um 8 Uhr seine Dauerkarte an dem frisch eröffneten Ticketshop erwerben und bis in den Nachmittag gibt es Musik, eine Kletterwand sowie Snacks und Getränke.

Sperrung für Durchgangsverkehr während „SWR1 Pfännle“

Am Sonntag, 15. September, fungiert die LGS als lokaler Veranstalter des „SWR1 Pfännle“. Die Innenstadt wird von 10 bis 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt und die Autofahrer zum Parkbereich auf dem Kramer-Gelände geleitet. Damit werde die Veranstaltung eine Art „Probelauf light“ in Sachen Besucher-Parken, wie Roland Leitner es ausdrückt. Von dort bringen Shuttle-Busse die Gäste zum ZOB am Bahnhof.

So werden alle Zäune aussehen, die das Gelände der Landesgartenschau einfassen. | Bild: Sabine Busse