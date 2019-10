Überlingen Invasion zehntausender Eichelhäher auf dem Durchzug

Ornithologen beobachten in Überlingen derzeit ein seltenes Phänomen: Eichelhäher ziehen in Massen durch die Region. In den vergangenen Wochen waren es rund 100 000 Vögel, allein am 11. Oktober zählten die Vogelkundler 45 000.