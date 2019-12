Noch ein paar Monate länger als beabsichtigt wird die Sanierung des Rathauses dauern: Architekt Nils Kolberg, der im Gemeinderat einen Sachstandsbericht gab, rechnet jetzt mit einer Fertigstellung im August kommenden Jahres. Erst dann kann die derzeit in der Grundschule untergebrachte Gemeindeverwaltung wieder an ihren angestammten Platz zurück. „Es ist sehr sportlich, aber wenn alle mitspielen, bin ich sehr zuversichtlich“, sagte er auf Frage von Gemeinderat Thomas Biller (SFW), wann die Arbeiten beendet sein werden. Die Firmen seien sehr ausgelastet, ergänzte er. Ursprünglich sollten die im Frühsommer 2017 begonnen Arbeiten im Frühjahr dieses Jahres fertig sein.

Abstimmungsschwierigkeiten mit Landesdenkmalamt führen zu Verzögerung

Die Verzögerung der Sanierung hat mehrere Ursachen. So waren während der Arbeiten unter anderem immer wieder neue Schadstellen und gravierende statische Mängel entdeckt worden, weshalb bedeutend mehr Arbeiten angefallen waren, als ursprünglich gedacht. Und diese Arbeiten hatten noch nicht den Regeln entsprechend ausgeführt werden können, da es beim Innenausbau Abstimmungsschwierigkeiten mit dem Landesamt für Denkmalpflege gab und deshalb große Verzögerungen. In der letzten diesjährigen Gemeinderatssitzung gab es aber Lob vom Rat für den derzeitigen Sanierungsfortschritt. „Ich bin positiv überrascht, dass es jetzt so gut vorangeht“, sagte Biller. Elisabeth Lohrer (CDU), die die stockenden Arbeiten in der Vergangenheit immer wieder kritisiert hatte, sagte: „Unser Rathaus wird wieder richtig schmuck. Die kommenden Generationen werden dankbar sein.“

Sipplingen So sieht es momentan im Sipplinger Rathaus aus: Knapp 40 Bürger beim Baustellenrundgang Das könnte Sie auch interessieren

Nach Darstellung von Kolberg wird unter anderem der Gewölbekeller einen Tonziegelboden erhalten. Im Erdgeschoss habe der Gipser mit der Innendämmung angefangen, auch der dortige Musikraum wird gegenüber dem ursprünglichen Vorhaben auf Vordermann gebracht, die dortigen Gipskartonplatten seien durchfeuchtet gewesen. „Es wäre eine Fehler gewesen, diesen nicht zu sanieren, man hätte sich später geärgert. Es ist eine lohnende Investition“, sagte Kolberg. Im Bürgersaal werden derzeit die Holzbauteile an der Decke wieder eingebaut.

Sipplingen Sanierung des Rathauses zieht sich noch bis zum Frühjahr 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Angefangen haben aufgrund der Witterung die Gipserarbeiten im Außenbereich. „Das Wetter spielt uns derzeit in die Hände“, so Kolberg. Die Fenster am Erd- und Obergeschoss werden grünliche Klappläden erhalten. Außerdem wird es einen barrierefreien Zugang in Form einer Hebebühne geben, der mit einen Euro-Schlüssel bedient werden kann.

Mehrkosten von 11 883 Euro gegenüber der Kostenberechnung bei aktuellen Vergaben

Im Rahmen der Sanierung wurden mittlerweile die Fliesenarbeiten, WC-Trennwände, Ganzglas-Trennwandanlagen sowie Innentüren mit beschränkt ausgeschrieben. Die Submission fand vergangene Woche statt; für jedes Gewerk wurde mindestens ein Angebot abgegeben. Gegenüber der Kostenberechnung ergeben sich Mehrkosten von 11 883,60 Euro. Der Gemeinderat vergab die Fliesenarbeiten an die Firma Fliesen Zimmermann aus Rielasingen für 50 797,75 Euro brutto. Die Kostenberechnung lag bei 46 070,85 Euro. Die Toiletten-Trennwände wird das Horhauser Unternehmen „Schäfer Trennwandsysteme für 5550,20 Euro (Kostenberechnung: 5593 Euro) übernehmen. Für die Ganzglas-Trennwandanlagen wird die Firma Hueber GmbH aus Überlingen für 34 536,18 Euro (37 485 Euro), für den Einbau der Innentüren mit Brandschutztüren die Schreinerei Bucher aus Owingen für 78 454,32 Euro (68 306 Euro) zuständig sein.