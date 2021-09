Jamie Cullum kommt 2022 für ein Salem Open Air an den Bodensee. Der 40-jährige Brite steht am 22. Juli im Schlosspark auf der Bühne, wie der Veranstalter, die Allgäu Concerts GmbH, mitteilt. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 20. September, um 10 Uhr. Erhältlich sind die Tickets unter anderem unter www.allgaeu-concerts.de.

Brite kombiniert Musikgenres miteinander

„Jamie Cullum kann auf jedem Festival spielen. Er hat es bewiesen auf Konzerten zusammen mit so unterschiedlichen Künstlern wie Herbie Hancock, Kendrick Lamar, St Vincent oder Lang Lang“, heißt es in der Ankündigung. Cullums Spektrum reiche von bewegenden Balladen bis hin zu wilden Live-Sampling-Sessions oder spontanen Beat-Box-Einlagen. Der 40-Jährige spielt Piano und kombiniert verschiedene Musikgenres miteinander: Jazz, Rock, Pop, Soul.

Es handelt sich um das fünfte Schloss Salem Open Air 2022. Kloster und Schloss bieten die prunkvolle Kulisse für die Konzerte. Parkplätze sind am Schloss vorhanden, aber es gibt auch ein Bus-Shuttle zum Konzert. Anmeldung unter www.schloss-salem-open-airs.de/bus-shuttle. Geboten werden auch VIP-Tickets mit Sitzplatz in den ersten Reihen.