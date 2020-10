Das Team des Landgasthofes Apfelblüte hat sich bei der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ den goldenen Teller erkocht. Mit dabei waren auch das Johanniterkreuz in Überlingen sowie jeweils ein Restaurant in Lindau, Friedrichshafen und auf der Reichenau. Die fünf Episoden werden am Sonntag, 18. September, ab 15.05 Uhr auf Kabel 1 wiederholt. Die Apfelblüte ist ab 18.15 Uhr zu sehen, wie Hotelfachfrau und Köchin Julia Wurm mitteilt.

„Wir haben eine aufregende Woche gehabt, mit vielen Eindrücken und Erfahrungen. Es hat uns auch wieder neue Impulse für unseren Betrieb gegeben. Die Resonanz ist durchweg positiv und es kommen Gäste, die unser Haus vorher noch nicht besucht haben, sogar Leute von außerhalb, die bei uns übernachten, nur um bei uns zu Essen“, berichtet die Juniorchefin erfreut. Das Konzept der Sendung sieht vor, dass die Profis gegenseitig ihre Lokale besuchen und bewerten. Für die Apfelblüte in Salem-Neufrach gab es die meisten Punkte und somit den goldenen Teller.

Brandfehlalarm am Abend in der Apfelblüte

Für die Teilnahme hatten die Betreiberfamilien Partikel und Wurm in Anlehnung an Stephen Kings Roman „Brennen muss Salem„ den Leitspruch „Wir brennen für den Sieg“ gewählt. „Und promt war am Abend des Sendetages ein Brandfehlalarm bei uns im Haus“, erzählt Julia Wurm. Die Feuerwehr rückte an und wieder ab. Für die Gäste, selbst Profis, wurden schließlich Sauerbraten, Kutteln und Kalbsleber sowie Whiskypralinenparfait und ein Dreierlei vom Apfel mit Apfelkücherl kredenzt. In die Bewertung flossen jedoch nicht nur die Gerichte mit ein, sondern auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ambiente, die Sauberkeit und der Service.