Einmal im Dezember jedes Jahres machte die kleine Nikolauskapelle in Owingen ihrem Namen besonders viel Ehre und den Kindern Freude, wenn der Schutzpatron dem kleinen Gotteshaus am Ortsrand einen Besuch abstattete. Spätestens nachdem die Gemeinde 2018 rund 170 000 Euro in Sanierung und Sicherheit investiert hatte, konnte die Kapelle wieder völlig sorglos betreten werden.

Doch auch der Nikolaus musste dieses Jahr wegen Corona pausieren. Wäre nicht die Pandemie, hätten die Besucher in den vergangenen Wochen zudem ein neues wertvolles Kleinod bewundern können. Denn die Owingerin Ingeborg Mayer-Engler spendete dem Verein zur Erhaltung der Nikolauskapelle eine hochwertige Krippe aus dem eigenen Familienbestand. Alle Figuren, der Stall und ein Nebengebäude wurden von einem Holzbildhauer aus Oberammergau geschnitzt und bemalt. „Nahezu jede Figur hat einen Stempel, der die Herkunft belegt“, erklärt Roland Haney, Schriftführer des Vereins, der am Aufbau der Krippe vor dem rechten Seitenaltar beteiligt war.

Die Nikolauskapelle stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und wurde vor zwei Jahren statisch saniert. | Bild: Privat

„Wir vom Verein haben uns sehr über diese Spende gefreut und gerne hätten wir der Owinger Bevölkerung diese schöne Krippe in der vorweihnachtlichen Zeit präsentiert“, betont Haney. Aber leider sei dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. „Wir hatten im Rathaus nachgefragt, ob wir die Kapelle nicht zu gewissen Zeiten für kleine Gruppen öffnen könnten.“ Doch sei diese Nachfrage abschlägig beschieden worden. Haney: „Wir hoffen, dass wir dies nun nächstes Jahr nachholen können.“

Die kleine Rokoko-Kapelle, die ursprünglich in Besitz des markgräflich-badischen Hauses gewesen war, findet immer mehr Zuwendungen. Im Jahr 2012 hatte Landrat Lothar Wölfle ein Bild des Owinger Malers Bernhard Endres aus dem Bestand des Kreises als Dauerleihgabe mitgebracht. Im Jahr 2016 schenkte der vor kurzem verstorbene Pfarrer Wolfgang Auer der Kapelle einen Engel, den Holzbildhauer Hans-Georg Benz gestaltet hatte.

Eine wertvolle alte Krippe Oberammergauer Kunsthandwerker hat die Owingerin Ingeborg Mayer-Engler jetzt dem Verein zum Erhalt der Nikolauskapelle gespendet. Der konnte das Kleinod zwar vor dem rechten Seitenaltar aufbauen, aus Pandemiegründen keine Besichtigung durch Besucher zulassen. | Bild: Privat

Und 2018 übergab Wolfgang Sorg zur Wiedereröffnung nach der Sanierung eine Statue des Schweizer Mystikers und Heiligen Niklaus von Flüe aus dem Familienbesitz. Derzeit schlummern all die kleinen verborgenen Schätze der Nikolauskapelle allerdings aus Pandemiegründen hinter verschlossenen Türen.