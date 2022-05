Navis ein, Köpfe aus? Nicht immer ratsam. Denn Reisen mit Navigationsgeräten können in Irrfahrten enden. Auch im Bodenseekreis sind Navis öfter mal auf der falschen Spur. Autofahrer, die von der Straße Am Weiher in Meersburg Richtung Baitenhausen oder Salem geleitet werden möchten, werden über die Sonnhalde zur Mesmerstraße geschickt, aber nicht direkt durch die Kronenstraße. Erst, wenn der Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug an der Ecke Am Weiher/Kronenstraße nach rechts abbiegt, erkennen die betroffenen Systeme, dass es dort ja weitergeht.

Am Weiher Richtung Baitenhausen: Direkt nach rechts durch die Kronenstraße wäre der Weg am kürzesten, aber das Navi zeigt einen Umweg über die Sonnhalde an. | Bild: Santini, Jenna

Wer den Waldweg in Daisendorf sucht, landet gerne mal im Waldweg in Uhldingen-Mühlhofen. Der Weg zum Höhengasthaus Haldenhof nahe Überlingen-Bonndorf führt über viele Nebenstraßen und gelegentlich direkt in den Wald. „Dort stand am Weg auch schon ein Schild, dass es so nicht zum Haldenhof geht“, ist im SÜDKURIER-Kollegenkreis zu hören. Ein Schild stellte ebenfalls die Kelterei Widemann in Ahausen auf. „Keine Durchfahrt, No passage“ ist darauf zu lesen. Während die Straße zwischen Baitenhausen und Grasbeuren saniert wurde, wollte manches Navi Autofahrer mit Zielort Salem über das Firmengelände führen.

Keine Erkenntnisse, die Fehlermeldungen erklären

Warum das manchmal so ist, weiß selbst der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) nicht. „Leider liegen uns hierzu keine wirklich erhellenden Erkenntnisse vor, die solche Fehlmeldungen erklären können“, teilt Andreas Müller, Leiter Abteilung Verkehr, Technik und Umwelt beim ADAC Südbaden, mit. Ansatzpunkt für eine Behebung dieser Fehlmeldungen könnten nur die Verantwortlichen für die Karten und Daten sein, auf die die Endgeräte zurückgriffen. „Dies sind die Anbieter Nokia und Tom Tom, die ihre Daten an alle Gerätehersteller liefern, und die in ihren Datenbanken die Koordinaten und Bezeichnungen hinterlegt haben“, sagt Müller.

Andreas Müller, Leiter Abteilung Verkehr, Technik und Umwelt beim ADAC Südbaden | Bild: Adac

Zieht sich ein Navi-Hersteller vom Markt zurück, gibt es für die von ihm gelieferten Geräte oft keine neuen Karten-Updates mehr. „Dann sollten Verbraucher bei reinen Karten-Anbietern nachsehen, ob neueres Kartenmaterial verfügbar ist – etwa per Download im Internet“, rät Müller. „Aber auch in den aktuellsten Updates finden sich aufgrund der Fülle von Daten manchmal Kartenfehler. Sie lassen sich nicht völlig ausschließen.“ Sowohl bei Tom Tom als auch bei Nokia beziehungsweise dem Anbieter Here lassen sich Kartenfehler über den Support melden.

Der SÜDKURIER sammelt die kuriosesten Navigationsaussetzer. Nutzen Sie die Funktion zur Rückmeldung an diesem Artikel oder schreiben Sie an: ueberlingen.redaktion@suedkurier.de