Stetten – „Ich bin mit Leib und Seele Gärtner und Floristmeister“, sagt Axel Röhm über sich selbst. Auf die neue Herausforderung, das Stettener Blumen- und Pflanzencenter an der Hauptstraße 30 zu übernehmen, freut er sich sichtlich. 90 Prozent der bisherigen Belegschaft habe er übernehmen können. „Ich bin froh, dass wir in Stetten ein kompetentes Team haben, das die Kunden und ihre Wünsche kennt“, unterstreicht Axel Röhm.

Er habe das Gefühl, die Mitarbeiter freuten sich auf Veränderung und darauf, miteinander weiterzumachen. Grund zur Vorfreude auf das neue Geschäft bieten für ihn auch die Räumlichkeiten. Die gelte es zu gestalten mit schönem Blumen- und Pflanzenmaterial. Ihm sei es ein Anliegen, seinen Kunden Inspiration zu bieten. Er wolle zeigen, wie sich mit Pflanzen Räume gestalten lassen, egal ob privat oder geschäftlich. Insgesamt werde der Schwerpunkt in Stetten wie bisher auf den Pflanzen liegen. Allerdings möchte er auch das eine oder andere besondere Gewächs ausstellen.

Als Beispiel nennt der zertifizierte Innenraumbegrüner den Elefantenfuß-Baum, der den Eingangsbereich seines Häfler Blumengeschäfts schmückt. Genauso möchte er den floristischen Bereich aufpeppen, wie er ankündigt. Seit sechs Jahren arbeitet der Pflanzenfachmann ebenso mit dem Konservieren von Moos. Konserviertes Kugelmoos könne wunderbar zu Dekorations- und Schallreduktionszwecken genutzt werden. Auch das wird er in Stetten präsentieren. Anbieten will Axel Röhm die ganze grüne Bandbreite von Event- und Hochzeitsfloristik über Grabpflege bis zur Innenraumbegrünung.

Wenn das bisherige Blumengeschäft Schupp Ende des Jahres schließt, möchte der neue Inhaber die Zeit bis zur geplanten Neueröffnung am 10. Februar nutzen und das Gebäude energetisch sanieren lassen. Der Verkauf werde dann unter dem Namen „Gartencenter Röhm“ beginnen. Damit er sich ganz auf das neue Center konzentrieren kann, übergibt er die Geschäftsleitung seines Friedrichshafener Blumengeschäfts in der Montafonstraße 3 an seine langjährige Mitarbeiterin Nicole Sapulovic.

Seine Firmen – er betreibt noch zusammen mit Daniel Wicker das Friedrichshafener Bestattungshaus Hofen – sind für ihn wie ein Familienmitglied. „Ein Geschäft wächst und gedeiht und entwickelt sich weiter“, erläutert Axel Röhm und muss lächeln angesichts des floristischen Vergleichs. Dass er irgendwann einmal in den Ruhestand geht und gar nicht mehr zu „seinen“ Blumen und Pflanzen käme, kann sich der passionierte Gärtner nicht vorstellen. Er erzählt von seiner 82-jährigen Mutter, die jeden Tag noch für zwei Stunden in sein Friedrichshafener Ladengeschäft komme und mithelfe. Genauso lebe er mit seinem Betrieb, den er nie missen möchte. „Es ist ein Glück, so einen tollen Beruf zu haben mit so vielen Gestaltungsmöglichkeiten“, freut sich Axel Röhm auf seine neuen Aufgaben in Stetten.