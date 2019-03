Die Liste führen die beiden bisherigen, langjährigen SPD-Räte an: der 40-jährige Rechtsanwalt Boris Mattes und die 55-jährige Betriebswirtin Ulrike Wirbatz. Das Durchschnittsalter der Bewerber, von denen nur sechs SPD-Mitglieder sind, beträgt 44 Jahre. Die jüngste Kandidatin, die Verkäuferin Melissa Matkovic ist 18 Jahre alt, die älteste, die Rentnerin Maria Wachs, 74. Sichtlich stolz stellte der Ortsverein mit Mia Wachs und Boris Mattes an der Spitze, die Bewerber vor, die alle ohne Gegenkandidaten blieben und die volle Stimmenzahl erhielten. „Ich habe noch nie ein so buntes und engagiertes Kandidatenfeld gesehen“, zeigte sich auch Versammlungsleiter Norbert Zeller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, begeistert.

Engagierte Kandidaten

Auf Platz 3 steht der 33-jährige Maschinenbauingenieur Lars-Erik Meyer, der über die Freiwillige Feuerwehr zur Lokalpolitik kam, gefolgt auf Platz 4 von der 30-jährigen Ingenieurin Eva-Maria Goretzki, die denkt, „dass ich ganz gut für meine Generation sprechen kann.“ Auf Platz 5 kommt der 27-jährige Jan Junker, Leiter des Daisendorfer Bauhofs, der sich schon von Berufs wegen für Kommunalpolitik interessiere. Die 29-Jährige Vanessa Hanser steht auf Platz 6 und will sich als alleinerziehende Mutter vor allem in diesem Themenbereich einbringen. Der 66-jährige Volker Schneider (7. Listenplatz) ist Professor für Materielle Staatstheorie an der Uni Konstanz und will sich als künftiger Pensionär wieder verstärkt in der SPD engagieren. Die 18-jährige Melissa Matkovic (8.) findet, „dass auch sehr junge Leute im Rat vertreten sein sollten.“ Der 34-jährige Lehrer Manuel Back (9.) betont: „Die nächste Generation sind wir. Maulen bringt nichts, wir sollten uns selbst einsetzen.“ Ursula Gutekunst (10.) ist 48, Diplom-Verwaltungswirtin, arbeitet beim Ravensburger Jugendamt und war viele Jahre Elternbeirätin.

Auch eine Nachrückerin nominiert

Der 39-jährige Fuhrparkleiter Michael Koch (11.) glaubt: „Man kann in Meersburg am besten was verändern, wenn man sich selbst engagiert.“ Hella Brändle, 66 Jahre alt und Rechtsanwältin, saß früher bereits 15 Jahre im Rat. Der 68-jährige Johann Klein (13.) ist pensionierter Lehrer und interessiert sich vor allem für Verkehr und Schule. Die 48-jährige Verwaltungsfachangestellte Stefanie Gassenbauer (14.) will sich aktiv engagieren, denn: „Motzen kann jeder.“ Auf Platz 15 steht der 28-jährige Bauingenieur Alexander Dreher, auf den Plätzen 16 und 17 folgen die 53-jährige Bankkauffrau Petra Wachs und die 74-jährige SPD-Ortsvereinsvorsitzende Maria „Mia“ Wachs: "Ich kandidiere seit 40 Jahren für den Rat, es hat noch nie geklappt." Auch eine Nachrückerin nominierte die SPD: die 40-jährige Managerin Martina Mattes, Ehefrau von Boris Mattes.