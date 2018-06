von Lorna Komm

Ein besonderes Konzert hatte der Schulchor des Droste-Hülshoff-Gymnasiums (DHG) für seine Zuhörer parat. Zum Abschluss des Schuljahres gaben die Schüler ein "Best Of – Highlights der letzten 10 Jahre". Dieses umfasste ein breites Spektrum vom Volkslied bis zum Popsong. Neben Schulchor und Kammerchor hatten auch die Solisten Philipp Hertkorn an der Klarinette und Anna Katharina Sauter an der Flöte die Gelegenheit, ihr außergewöhnliches Können zu präsentieren.

Im Innenhof spielte die "Red House Big Band" unter der Leitung von Nicola Schorr flotten Jazz. | Bild: Lorna Komm

Hertkorn und Sauter sind Preisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert" – ebenso Fabio Kopf, der in der Big Band mitspielte. Wegen des großen Andrangs gaben die jungen Musiker ihr Konzert an diesem Abend gleich zwei Mal in der Seminarkapelle. Dazwischen unterhielt die "Red House Big Band" unter der Leitung von Nicola Schorr im Innenhof.

Zufrieden mit Leistung seiner Schüler

Musiklehrer Peter Herrbold, der den Chor leitete, war zwischen den Konzerten schon zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. "Es ist jedes Mal wieder spannend", sagte er in Hinblick darauf, dass es durch scheidende Abiturienten und neu hinzukommende Schüler jährlich eine neue Besetzung gibt. "Etwa ein Drittel bis die Hälfte eines Jahrgangs entscheiden sich für das Musikprofil", sagte die stellvertretende Schulleiterin Bettina Fuß auf Nachfrage.

150 Teilnehmer bei Proben dabei

Zur Vorbereitung auf die Konzerte waren Chor und Musikensembles ein paar Tage in der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg in Ochsenhausen. In der ehemaligen Reichsabtei der Benediktinerinnen in der Nähe von Biberach habe man viel gute Räumlichkeiten und eine gute Akustik, erklärte Musiklehrer Matthias Klemm."Teilweise haben vier Ensembles zeitgleich geprobt. Insgesamt waren wir über 150 Personen", führte er aus, warum man jedes Jahr die Abschlussproben dort veranstalte.

Proben-Marathon: "Schön, aber anstrengend"

Die Teilnehmerinnen an diesem Proben-Marathon, der gleich nach dem Frühstück beginnt und erst am späten Abend endet, meinen einheitlich, dass man dort wenig Freizeit habe und es "schön, aber anstrengend" sei. Mit dabei waren auch Isabell und Ann-Sophie. Die beiden Siebtklässlerinnen haben Musik als Hauptfach gewählt. Neben der Teilnahme am Schulchor spiele Isabell Saxofon. "Musik ist für mich Entspannung vom Alltag", sagt sie.

Schon immer von Musik umgeben

Auch Ann-Sophie sagt: "Ich bin in meiner Familie schon immer von Musik umgeben gewesen." Außerdem hätte sie schon viele Instrumente gespielt, aktuell spielt sie Klavier. Gerne hört sie anderen beim Musizieren zu, was in Ochsenhausen möglich gewesen sei. "Die Ensembles und Orchester hatten manchmal zeitversetzte Proben, da konnte man mal hören was die anderen so machen."

Berufsziel: Musiklehrerin

Musik als Berufsziel könnte sich Lea aus der Jahrgangsstufe 1 vorstellen, sie würde gerne Musiklehrerin werden. "Musik ist für mich alles, alle meine Hobbys haben mit Musik zu tun", sagt sie. In der Schule spielt sie Querflöte, ansonsten singt und tanzt sie gerne. Auch für ihre Klassenkameradin Franzi, die 14 Jahre lang Klavier gespielt und auch eigene Klavierstücke geschrieben hat, ist Musik wichtig. "Musik ist etwas was ich für mich selber mache", erklärt die Schülerin.

Weiteres Konzert Ein weiteres Konzert der Schulband und des Schulorchesters ist am heutigen Donnerstag, 21. Juni, um 19.30 Uhr im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses in Friedrichshafen zu hören. Titel des Konzerts lautet "Crossover". Sinfonieorchester und Band wagen die Gegenüberstellung einer klassischen Haydn-Sinfonie mit Titeln aus der Rock- und Popmusik. Der Eintritt ist frei.

