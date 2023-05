Die 49. Auflage des Pfingstmusikfests war wieder einmal ein großer Erfolg für den Musikverein Riedheim als Veranstalter. Das dreitägige Fest zieht viele Besucher aus der gesamten Region und darüber hinaus nach Leimbach. Ein Beispiel ist der Fußballverein des SG Ahlendorf-Mühlen, dieser kommt seit 44 Jahren mit seiner Mannschaft für alle drei Festtage nach Leimbach.

„Ich komme seit 42 Jahren hierher und die Freundschaft hat bis heute Bestand“, zeigt sich der ehemalige Fußballer Harald Brendle stolz. Damals sei das Fest sehr klein gewesen und wurde noch in einem kleinen Rundzelt abgehalten, erinnert sich Brendle. Seit 44 Jahren werde die Tradition, beim Pfingstmusikfest mitzufeiern, an die nächste Generation weitergereicht, freut sich Brendle, der den großen Mannschaftsbus mit 25 Fußballkameraden nach Leimbach gesteuert hatte.

Die Mitglieder des Fußballvereins SG Ahlendorf-Mühlen sind seit 44 Jahren treue Fans und Freunde des Pfingstmusikfests und geben diese Tradition an folgende Generationen weiter. | Bild: Lang, Andreas

Mit Freundinnen zu Papi‘s Pumpels

Ein weiterer treuer Fan ist Susanne Hoffmann aus Bad Waldsee, die seit zehn Jahren mit ihren Freundinnen zu Auftritten der Schlagerband Papi‘s Pumpels anreist. „Ich liebe einfach diese tolle Stimmung und die ganzen netten Leute hier“, erklärt sie. So gibt es viele weitere Freundschaften zu Blasmusikkapellen und Menschen, die dem Verein seit langer Zeit die Treue halten und auch längere Wegstrecken aus der Steiermark, Freiburg oder Südtirol auf sich nehmen.

Die Herzen von Susanne Hoffmann, Sonja Linder und Angie Herbstdieser (von links) schlagen für Papi‘s Pumpels. | Bild: Lang, Andreas

An allen drei Festtagen kamen Blasmusikfans genauso wie Partygänger auf ihre Kosten. Vom Frühschoppen bis zum Mittagskonzert und Feierabendhock wurden die Besucher nicht nur mit Musik, sondern auch mit Snacks sowie Saftigem vom Grill und legendären Hähnchen vom Holzofengrill verwöhnt. Großen Anklang fand der ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag, der musikalisch vom Kirchenchor Bergheim-Hepbach unter der Leitung von Simone Müller umrahmt wurde.

Zwei Urgesteine des Musikvereins (von links): Dieter und sein Vater Paul Gehweiler. | Bild: Lang, Andreas

Der erste Partyknüller wurde am Samstag bei der Dirndl- und Lederhosenparty mit der Band Lausbuam gefeiert. Standesgemäß waren an diesem Abend Gäste in Dirndl und Lederhosen zu sehen, die ausgelassen mit der Band Lausbuam feierten. Emotional wurde es mit der Schlagerband Papi‘s Pumpels, die ihre Fans teils zu Tränen rührte, aber den Gästen auch ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Die Fans tanzten, sangen und klatschten was das Zeug hielt.

Die Schlagerband Papi‘s Pumpels zog ihr Publikum vollends in ihren Bann. | Bild: Lang, Andreas

An drei Festtagen war Party und gute Laune angesagt. | Bild: Lang, Andreas

Spätestens beim Song „Wir lieben den Bodensee“ gab es schließlich kein Halten mehr, das ließ die Band auch nicht kalt. „Ich muss ehrlich sagen, diesen Song haben wir schon oft gespielt, aber so viel Emotionen wie heute haben wir noch nie erhalten, ich hab Pipi in den Augen“, gestand Frontsänger und Papi Rainer Vollmer.

Musikalisches Programm Für Blasmusik vom Feinsten sorgten die Bauernkapelle Mindersdorf, der Musikverein Schwarzenbach, die Zeebrass aus Immenstaad, der Musikverein Riedheim, der Musikverein Berg und der Musikverein Immenstaad. Für den Partyspaß sorgten die Band Lausbuam und die Schlagerband Papi‘s Pumpels. (ala)