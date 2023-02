Meßkirch vor 2 Stunden Gut 200 Menschen nehmen bei öffentlicher Trauerfeier Abschied von Sebastiana F. In Meßkirch, wo sie aufwuchs und ihre Kindheit und Jugend verbrachte, wurde die 44-Jährige beerdigt, die am 21. Januar in einem Geschäft in Markdorf erschossen worden war.

Weiße Luftballons ließen Angehörige am Dienstag auf dem Meßkircher Friedhof bei der Beerdigung der 44-Jährigen aufsteigen, die am 21. Januar in Markdorf erschossen worden war. | Bild: Dieterle-Jöchle, Manfred