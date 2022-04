Die Markdorfer Tafel steckt in der Krise. Und im Gemeinderat wurde dieses Thema nun angesprochen, nachdem der SÜDKURIER ausführlich darüber berichtet hatte. Christiane Oßwald (Umweltgruppe) brachte den Vorschlag ein, die Tafel zu unterstützen. „Ob wir als Stadt der Tafel nicht zumindest zeitweise behilflich sein können?“, fragte sie an. Hintergrund ist, dass steigende Lebensmittelpreise, Heizkosten und Benzinpreise immer mehr Haushalte in Finanznöte bringen, sodass die Zahl der Tafelkunden auch in Markdorf immer weiter ansteigt.

Hinzu kommen die Geflüchteten aus der Ukraine. Auch sie können zum Teil ihren Bedarf an Lebensmitteln nicht selbst decken und müssen auf die Hilfe aus der Tafel zurückgreifen. Der Kreis der Abnehmer wächst. Gleichzeitig werden aber immer weniger Lebensmittel gespendet.

Üblicherweise empfängt die Tafel vom Lebensmittelhandel, den Bäckern und Landwirten Milchprodukte, Gemüse, Brot, aber auch Süßigkeiten, die nicht verkauft wurden oder ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben. Insbesondere bei den Molkereiprodukten und beim Gemüse ist der Spendenrückgang eklatant, sodass es immer häufiger vorkommt, dass es nicht genug für alle Tafelkunden gibt. Dass Menschen zum Teil leer ausgingen, sei kaum hinnehmbar, sagte Oßwald im Rat.

Leere Schränke und Behältnisse in der Markdorfer Tafel. Mehr Kunden und weniger Spenden sorgen für Engpässe. | Bild: Jörg Büsche

Schnelle Hilfe kaum möglich

Laut Bürgermeister Georg Riedmann sei das Thema schwierig und keinesfalls auf die Schnelle zu lösen. Wenn die Gemeinde in die soziale Förderung einsteigen möchte, müsse das zuvor vom Gemeinderat erörtert werden: „Wir können diese Dinge nicht einfach so mit der Hand am Arm machen, dafür ist der Sachverhalt zu komplex.“ Jedes zusätzliche Engagement parallel zur bestehenden Unterstützung bedürfe der politischen Diskussion. Die Verwaltung habe aber bereits den Kontakt zur Tafel gesucht.

Private Initiativen wären hilfreich

Jens Neumann (Freien Wähler) schlug vor, zunächst auf private Initiativen zu setzen. Nun sei eine gute Gelegenheit, für Bedürftige zu spenden. Oßwald hakte noch einmal nach. Sie schlug vor, dass die Stadt wenigstens eine auf ein paar Wochen begrenzte Nothilfe für die Tafel in Betracht ziehe.