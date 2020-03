von Nicole Burkhart

Spielplätze zu, Geschäfte zu, keine Treffen mit Freunden oder Großeltern und nun noch die Kontaktsperre – da verlangt Corona einiges von uns. Ich habe das große Glück, als Lehrerin seit der Schließung der Kitas und Schulen zuhause bleiben zu können und mich nicht um die nötige Betreuung der Kinder neben meinem Job zu kümmern. Da trifft es andere viel härter, das ist mir bewusst.

Tagesplan hilft bei der Struktur

Trotzdem erscheinen auch mir die (vorerst) fünf Wochen zuhause sehr lange. Schulaufgaben und Haushalt müssen zwar erledigt werden, die restliche Zeit sollte möglichst sinnvoll und ohne Streit (okay, sind wir realistisch, mit möglichst wenig Streit) gefüllt werden. Eine Freundin hat mir erzählt, dass sie einen Tagesplan erstellt haben, um den Kindern weiterhin Struktur und klare Zeiten zu vermitteln. Die Idee haben wir aufgegriffen.

Bei uns gibt es also neben den Essenszeiten auch (relativ) feste Zeiten zum Lernen, spielen, draußen sein und kreativ werden. Dabei sollte die Bewegung nicht zu kurz kommen – entweder draußen beim Toben, Spazieren oder Radfahren. Für drinnen hat eine Mama aus unserer Turngruppe einen tollen Tipp gehabt: der Verein Alba Berlin bietet täglich für drei unterschiedliche Altersgruppen digitale Sportstunden an (www.albaberlin.de).

Wir haben zudem eine Liste angelegt, was jeder gern einmal (wieder) machen würde. Sie wird sicher in der nächsten Zeit weiter er- und gefüllt werden. Ein paar Ideen möchte ich in den nächsten Tagen und Wochen gerne mit Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, teilen.

Wie erkläre ich das alles meinen Kindern?

Immer wieder wichtig finde ich, den Kindern angemessen und verständlich zu erklären, was da um uns herum gerade eigentlich passiert und warum es so wichtig ist, gewisse Dinge jetzt besonders gründlich (zum Beispiel Hände waschen) und andere Dinge möglichst wenig oder gar nicht (Freunde und Großeltern treffen) zu tun.

Als hilfreich empfinde ich dabei viele Erklärvideos im Internet, zum Beispiel das der Stadt Wien. Auch die Kindernachrichten des ZDF, Logo, machen das gut. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine extra Bürgerinformation herausgegeben.

