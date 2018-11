von SK

An drei Firmungsterminen haben sich 121 Jugendliche und eine Erwachsene in der Seelsorgeeinheit Markdorf zu ihrem Glauben bekannt. Wie Gemeindereferentin Stefania Menga in einer Pressemitteilung informiert, wurden die Firmlinge seit Februar auf unterschiedliche Weise auf den besonderen Gottesdienst vorbereitet.

Die Firmlinge in Bermatingen mit Erzbischof Stephan Burger. | Bild: Seelsorgeeinheit Markdorf

Rund 60 Firmbegleiter hatten den Jugendlichen bis zu diesem Tag unterstützend zur Seite gestanden. Die Gesamtverantwortung in der Seelsorgeeinheit Markdorf lag bei Stefania Menga. Die Firmung sei das Bekenntnis: "Ja, ich möchte als Christ in dieser Welt leben", sagte Menga. Durch den Heiligen Geist werde dieses Bekenntnis im heiligen Sakrament der Firmung bekräftigt.

Die Firmlinge in Kluftern mit dem emeritierten Weihbischof Rainer Klug. | Bild: Seelsorgeeinheit Markdorf

Am Freitag spendete Erzbischof Stephan Burger in Bermatingen das Sakrament der Firmung, musikalisch begleitet von der Kirchenband „Nettwork“ aus Friedrichshafen. Der emeritierte Weihbischof Rainer Klug leitete den Festgottesdienst am Samstag in Kluftern und am Sonntag in Markdorf. Für die musikalische Begleitung sorgte am Samstag die Projektband „Team Jesus“ mit Nicolai Dambacher an der Orgel. Am Sonntag spielte „Soli Deo Gloria“ aus Bad Saulgau mit Kirchenmusiker Johannes Tress.

