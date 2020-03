Welches Handy ist für mich geeignet? Wie geht Online-Banking? Wie buche ich Fahrkarten online? Wie kann ich Bilder auf meinem Laptop bearbeiten? Wie lese ich E-Paper? Die digitalen Medien bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten der Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen, aber nicht alle Menschen fühlen sich der fortschreitenden Entwicklung gewachsen.

Im Mehrgenerationenhaus (MGH) sei seit einiger Zeit die Idee auf der Agenda gestanden, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen, berichtet Renate Hold vom MGH-Leitungsteam. Bislang habe allerdings das Geld für die Umsetzung gefehlt.

Umsetzung dank 26.000 Euro an Fördermitteln

Von der Deutschen Postcode Lotterie gab es für ein umfassendes Schulungsangebot nun 26 000 Euro Fördermittel und somit konnte das langfristig angesetzte Projekt, das Angela Pittermann managen wird, angegangen werden. Pittermann erhält eine 40-Prozent-Stelle, es wurden Tablets und Laptops angeschafft. „Wir nutzen das Projekt, um unser Haus digital besser auszurüsten“, so Hold.

Geplant sind mehrere Themenmodule und Schulungen wie beispielsweise Umgang mit dem Mobiltelefon, Online-Banking, Mobilität, Bildbearbeitung, Haushaltsgeräte, Einkaufen und Gesundheit. Alle interessierten Menschen sind eingeladen, sich für die einzelnen Kurse anzumelden und teilzunehmen.

Ehrenamtliches Team bietet Schulungen an

Das Angebot richtet sich nicht speziell an Senioren, wie Hold betont, sondern an alle erwachsenen Altersklassen. Ein breit aufgestelltes ehrenamtliches Team, zu dem auch Veronika Kiefer gehört, bietet verschiedene Kurse an. „Wir möchten keine Vorträge halten, sondern viel zeigen und direkt ausprobieren“, sagt Kiefer, die sich um das Thema Smartphone kümmert.

Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 18. März

Bei einer Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 18. März, 18 Uhr, im Mehrgenerationenhaus werden erste Fragen beantwortet und bereits geplante Termine vorgestellt. „Wir möchten, dass die Menschen aus der Deckung kommen und sich trauen“, sagt Renate Hold. Des Weiteren wird es einen Impulsvortrag von Markus Marquard, Geschäftsführer des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm, zum Thema „Digitaler Wandel“ geben.