Die Stadt Ravensburg will an ihren weiterführenden Schulen kostenlose Menstruationsartikel bereitstellen. Die Entscheidung sei auf Initiative des Schülerrates gefallen, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Ab wann der Plan umgesetzt werden soll, wollen die Beteiligten in der kommenden Woche berichten. Auch Schulen in anderen Städten in Baden-Württemberg bieten Tampons und Binden gratis an.

Heidelberg und Karlsruhe etwa hatten im September ein Pilotprojekt gestartet, bei dem die Hygieneartikel in öffentlichen Gebäuden und Schulen ausgelegt werden. In Tübingen gibt es bereits seit Anfang des Jahres 23 Binden- und Tamponspender in Schulen und öffentlichen Gebäuden sowie in zwei öffentlichen Toiletten. Die Stadt lässt sich diesen Service 10.000 Euro im Jahr kosten.

Die Kommunen wollen damit nicht nur ein Tabu-Thema brechen, sondern auch auf Mangel an Geschlechtergerechtigkeit hinweisen. Die Kosten für Menstruationsartikel müssen bisher vor allem Frauen tragen. (dpa)