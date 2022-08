Wie die Polizei in einem Pressetext informiert, war ein 61-jähriger Toyota-Lenker von Friedrichshafen kommend in Richtung Überlingen unterwegs und kam kurz vor Immenstaad aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dabei kollidierte sein Auto seitlich mit dem entgegenkommenden Toyota einer 54-Jährigen. Beide Fahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Beifahrer wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 83 Jahre alter Mann, der auf dem Beifahrersitz des Autos der 54-Jährigen saß. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gefahren.

An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden, teilt die Polizei weiter mit. Ein an die Unfallstelle angrenzender Zaun wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Friedrichshafen Zu schnell? Polizei bleibt vage nach Unfall mit zivilem Einsatzfahrzeug Das könnte Sie auch interessieren

Großaufgebot an Einsatzkräften

Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben Polizei und Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber und umliegende Feuerwehren im Einsatz waren, musste die Bundesstraße bis etwa 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Friedrichshafen gesperrt werden.