Friedrichshafen vor 42 Minuten

Offizieller Spatenstich für den neuen Immenstaader Bauhof

Aktuell wird der Baugrund für den neuen Bauhof in Immenstaad vorbereitet. Zeit also für einen Spatenstich der Verantwortlichen und Baubeteiligten. Die Rohbauarbeiten sollen am 18. März beginnen. Im August 2010 soll Fertigstellung sein.